Thêm 8 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Bình độ 300

Lực lượng chức năng tổ chức cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Quá trình tìm kiếm, cất bốc được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm trang nghiêm, chu đáo. Cả 8 hài cốt liệt sĩ được quy tập đều chưa xác định được danh tính. Các hài cốt cùng di vật được Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đưa về Nhà quàn để chăm sóc, bảo quản theo quy định.

Các hài cốt liệt sĩ cùng di vật được đưa về Nhà quàn để chăm sóc, bảo quản chu đáo.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ. Qua đó, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ, từng bước thực hiện nguyện vọng của thân nhân và gia đình, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.