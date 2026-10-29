Thêm 8 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Bình độ 300
Ngày 29-10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Ban CHQS xã Thanh Thủy tổ chức cất bốc, quy tập 8 hài cốt liệt sĩ tại khu vực sườn Đông Bắc, Bình độ 300, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy. Trực tiếp chỉ đạo công tác quy tập có Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.
Quá trình tìm kiếm, cất bốc được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm trang nghiêm, chu đáo. Cả 8 hài cốt liệt sĩ được quy tập đều chưa xác định được danh tính. Các hài cốt cùng di vật được Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đưa về Nhà quàn để chăm sóc, bảo quản theo quy định.
Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ. Qua đó, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ, từng bước thực hiện nguyện vọng của thân nhân và gia đình, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202610/them-8-hai-cot-liet-si-duoc-tim-thay-tai-binh-do-300-fef5185/