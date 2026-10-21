Thêm 8.400 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển đến Hà Nội để giám định ADN

Đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Tại buổi lễ, lực lượng vũ trang Quân khu 9, Quân chủng Phòng không - Không quân cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành ĐBSCL đã thành kính dâng hoa, dâng hương trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ.

Lãnh đạo Quân khu 9 và các tỉnh, thành đưa mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên máy bay

Đây là lần thứ hai Quân khu 9 và Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự. 8.453 mẫu hài cốt sẽ được vận chuyển ra Hà Nội, bàn giao cho các đơn vị chức năng giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển lên máy bay quân sự

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, cho biết tính đến nay, lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã tổ chức 12 đợt vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2 đợt vận chuyển bằng máy bay quân sự, với tổng cộng 32.010 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Máy bay quân sự chở theo mẫu hài cốt liệt sĩ chuẩn bị cất cánh

Trung tướng Hồ Văn Thái nhấn mạnh, đây là nhịp cầu hàng không thiêng liêng, nối liền quá khứ hào hùng với hiện tại của sự tri ân. Từng mẫu hài cốt liệt sĩ phủ Quốc kỳ đỏ thắm là một ngọn lửa hy vọng, là tiếng gọi thiết tha từ ngàn xưa vọng về. Đây không chỉ là hành trình của khoa học và công nghệ, mà là chuyến bay của tình đồng chí, nghĩa đồng bào, mang theo niềm tin cháy bỏng, mong mỏi, xoa dịu những nỗi đau đằng đẵng qua bao năm tháng chờ mong.

Lãnh đạo Quân khu 9 trao bằng khen cho các đơn vị, cá nhân tham gia thực hiện vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay Quân khu 9 đã tìm kiếm quy tập được 1.104 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, ở trong nước là 748 và ở Campuchia là 356 hài cốt liệt sĩ, đạt 122,66%, vượt chỉ tiêu năm 2026 và đạt 76,13% chỉ tiêu của Chiến dịch. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu đối với phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại 107/107 nghĩa trang liệt sĩ. Các đơn vị đã khai quật 41.231/41.231 mộ (bao gồm 31.963 mộ đủ điều kiện lấy mẫu và 9.268 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu), hoàn thành trước kế hoạch gần 7 tháng so với thời gian của Chiến dịch.