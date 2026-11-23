Sáng 23/11, trong khuôn khổ Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) công bố 7 thành viên tiếp theo, đánh dấu bước mở rộng hệ sinh thái theo hướng đa dạng hóa các cấu phần hoạt động.

Lộ diện 7 thành viên mới

Các thành viên mới có tổng vốn điều lệ ban đầu khoảng 100 triệu USD, với tổng vốn dự kiến huy động trong giai đoạn 2027-2030 là 5 tỷ USD, gồm:

Vietnam Green Energy Investment Holding JSC

Mekong Capital VIFC Limited

Charming Land Vietnam Company Limited

IFC Viet Nam International Commodity Exchange Single-member Limited Liability Company

Buon Ma Thuot Coffee and Commodity Exchange Company Limited (BCCE Co., Ltd)

3V Advisors International Company Limited

Corvia Technology Company Limited.

7 thành viên tiếp theo của VIFC-HCMC nhận chứng nhận. Ảnh: Hoài Bảo.

Đây là động thái mới nhất của VIFC-HCMC trong việc mở rộng hệ sinh thái và kết nối nguồn vốn. Trước đó, tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 được tổ chức hồi tháng 10, VIFC-HCMC đã công bố 10 thành viên đầu tiên với tổng vốn dự kiến huy động và đầu tư khoảng 2,7 tỷ USD đến năm 2027.

Như vậy, sau 2 đợt công bố thành viên, tổng vốn huy động trong giai đoạn 2027-2030 là 7,7 tỷ USD.

Việc bổ sung 7 thành viên lần này mang đến những cấu phần quan trọng cho hệ sinh thái VIFC-HCMC, từ kết nối nguồn vốn đầu tư, phát triển hạ tầng giao dịch hàng hóa đến các dịch vụ tư vấn và công nghệ tài chính.

Theo trung tâm, những lĩnh vực này có tính bổ trợ, góp phần mở rộng năng lực của trung tâm, tăng cường kết nối giữa thị trường tài chính với hoạt động đầu tư, kinh doanh và sản xuất của nền kinh tế.

VIFC-HCMC cho biết 7 thành viên được công bố lần này gồm 3 tổ chức hoạt động theo mô hình holding, tập trung huy động và kết nối nguồn vốn với các lĩnh vực đầu tư chiến lược, 2 doanh nghiệp triển khai thành lập sàn giao dịch hàng hóa trong VIFC, và 2 doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái, cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và giải pháp công nghệ cho các tổ chức hoạt động tại trung tâm.

Kế hoạch huy động hàng tỷ USD

Theo giới thiệu của VIFC-HCMC, Vietnam Green Energy Investment Holding JSC, do Dragon Capital sở hữu, có vốn điều lệ ban đầu 1 triệu USD, dự kiến tăng dần lên 55 triệu USD đến năm 2027.

Doanh nghiệp định hướng huy động vốn và đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo, với kế hoạch huy động 50 triệu USD đến năm 2028 và thêm 100-200 triệu USD trong giai đoạn 2029-2030 để mở rộng danh mục đầu tư các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam, với mục tiêu đạt tổng công suất hơn 600 MW vào năm 2030.

Mekong Capital VIFC Limited, do Mekong Capital Partners sở hữu, có vốn điều lệ 1 triệu USD. Doanh nghiệp dự kiến huy động 342 triệu USD trong giai đoạn 2027-2032. Tại VIFC, công ty sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý và nghiên cứu thị trường. Đây là bước khởi đầu trong chiến lược hiện diện dài hạn của Mekong Capital tại VIFC, hướng tới mục tiêu thành lập và vận hành một công ty quản lý quỹ tại VIFC.

Hiện, Mekong Capital đang đặt mục tiêu huy động 200 triệu USD trong vòng 2-3 năm tới, tập trung vào nông nghiệp tái sinh và hệ thống thực phẩm thích ứng với biến đổi khí hậu, ưu tiên đầu tư vào Việt Nam. Dự án này đã nhận được sự ủng hộ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường để triển khai. Việc gia nhập trung tâm là bước đi chiến lược trong hoạt động kinh doanh của Mekong Capital và góp phần thu hút dòng vốn quốc tế vào Việt Nam.

Charming Land Vietnam Company Limited là thành viên của CMIA Capital Partners, công ty đầu tư vốn tư nhân có trụ sở ở Singapore. Thành lập năm 2003, CMIA đã dẫn dắt và quản lý hơn 1 tỷ USD vốn đầu tư tại Trung Quốc và Đông Nam Á. Danh mục tiêu biểu của CMIA trải rộng từ phát triển đô thị quy mô lớn, kinh doanh hàng xa xỉ đến công nghệ số phục vụ thị trường toàn cầu.

Charming Land Vietnam Company Limited, với vốn điều lệ ban đầu 1 triệu USD, sẽ là đầu mối thu xếp, quản lý vốn và phát triển các dự án khu đô thị - công nghiệp tích hợp. Công ty dự kiến đầu tư vào các dự án với tổng mức đầu tư lên đến 2,1 tỷ USD, và nguồn vốn thu xếp tăng dần theo tiến độ lên hơn 400 triệu USD trong giai đoạn 2027-2035.

Đối với IFC Viet Nam International Commodity Exchange Single Member Limited Liability Company có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, định hướng của công ty là trở thành một trong những tổ chức phát triển hạ tầng thị trường hàng hóa chiến lược tại VIFC. Mục tiêu là kiến tạo và vận hành Sở Giao dịch hàng hóa hiện đại, minh bạch, an toàn, có khả năng kết nối sâu rộng với các thị trường quốc tế.

Không chỉ cung cấp nền tảng giao dịch hàng hóa và các công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro biến động giá, công ty hướng tới xây dựng hệ sinh thái thị trường đồng bộ, kết nối hoạt động giao dịch với thanh toán bù trừ, hệ thống kho vận, giao nhận hàng hóa, chứng thư kho điện tử và các dịch vụ tài chính thương mại, qua đó tạo lập cơ sở hạ tầng để hàng hóa Việt Nam được tiêu chuẩn hóa, định giá minh bạch, giao dịch và phân phối hiệu quả trên thị trường toàn cầu.

Công ty kỳ vọng góp phần phát triển một thị trường hàng hóa có chiều sâu, thanh khoản và khả năng hội nhập quốc tế, đồng thời thúc đẩy sự hình thành một trung tâm giao dịch, định giá, quản trị rủi ro và tài trợ thương mại hàng hóa có sức cạnh tranh trong khu vực.

Thành viên tiếp theo là Buon Ma Thuot Coffee and Commodity Exchange Company Limited (BCCE Co., Ltd). Khởi đầu với vốn điều lệ 1 triệu USD, BCCE đặt lộ trình tăng vốn chiến lược lên tối thiểu 1.500 tỷ đồng trong giai đoạn 2027-2028 để đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe nhằm đề nghị cấp phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa tại VIFC.

Khi chính thức đi vào vận hành, Sở giao dịch hàng hóa của BCCE xác định đóng vai trò trụ cột trong việc kiến tạo một thị trường giao dịch tập trung, có chiều sâu thanh khoản đối với các mặt hàng thế mạnh và chiến lược như cà phê, hạt tiêu, cao su thiên nhiên và bạc, gắn kết chặt chẽ với chuỗi cung ứng thương mại và logistics quốc tế.

Đặc biệt, sự hiện diện của sở giao dịch này sẽ cung cấp cơ chế xác lập giá tham chiếu minh bạch và các công cụ phái sinh, phòng ngừa rủi ro biến động giá hiệu quả, giúp doanh nghiệp xuất nhập khẩu và người sản xuất nông sản Việt Nam chủ động bảo vệ biên lợi nhuận, từng bước nâng cao quyền định giá nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

3V Advisors International Company Limited, do 3V Partners sở hữu, là đơn vị quản lý quỹ đầu tư Vietnam Go Global Fund I với quy mô mục tiêu 300 triệu USD để đầu tư và đồng hành cùng những doanh nghiệp lớn tiếp theo của Việt Nam. 3V Partners dự kiến huy động thành công khoản đầu tiên 50-100 triệu USD trong năm 2026.

3V Advisors International kết hợp với 3V Partners và các doanh nghiệp thành viên trong hệ sinh thái cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính, bao gồm huy động vốn quốc tế và các hoạt động M&A xuyên biên giới cho doanh nghiệp Việt Nam. Quy mô hướng tới trong năm 2027 lên đến 2 tỷ USD cho các dự án đang triển khai.

Còn Corvia Technology Company Limited, công ty công nghệ thuộc hệ sinh thái Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), được định vị là cầu nối giữa năng lực ngân hàng và công nghệ để kiến tạo các giải pháp tài chính số, an ninh mạng, hiện đại hóa quy trình định danh khách hàng, phòng chống rửa tiền, bảo vệ dữ liệu và quản trị rủi ro và tuân thủ cho thị trường Việt Nam. Corvia hướng tới việc trở thành đối tác chiến lược của TP.HCM trong hành trình chuyển đổi số của ngành tài chính và phát triển nguồn lực công nghệ cao.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy trình pháp lý làm cơ sở xem xét cấp phép cho các thành viên thuộc lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và quản lý tài sản trong quý IV/2026, VIFC-HCMC cho biết trung tâm sẽ hỗ trợ những thành viên đã được cấp phép trong việc hoàn tất các thủ tục cần thiết, như đăng ký mã số thuế, mở tài khoản vốn và các thủ tục liên quan, hướng tới triển khai sở giao dịch hàng hóa đầu tiên trong VIFC-HCMC trong thời gian sớm nhất.