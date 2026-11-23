Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao giấy chứng nhận thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM cho đại diện 7 doanh nghiệp. (Ảnh: Báo điện tử Chính phủ)

Ngày 23/11, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) công bố thêm 7 thành viên mới, với tổng vốn điều lệ ban đầu khoảng 100 triệu USD và tổng vốn dự kiến huy động 5 tỷ USD trong giai đoạn 2027–2030.

Lễ công bố diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025–2050, tầm nhìn 100 năm, tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch Thành phố, phường An Khánh, TP.HCM.

Theo VIFC-HCMC, 7 thành viên mới gồm: Vietnam Green Energy Investment Holding JSC, Mekong Capital VIFC Limited, Charming Land Vietnam Company Limited, IFC Viet Nam International Commodity Exchange Single-member Limited Liability Company, Buon Ma Thuot Coffee and Commodity Exchange Company Limited (BCCE Co., Ltd), 3V Advisors International Company Limited và Corvia Technology Company Limited.

Các thành viên này hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bổ sung những cấu phần khác nhau cho hệ sinh thái của Trung tâm. Trong đó, 3 tổ chức hoạt động theo mô hình holding, tập trung huy động và kết nối nguồn vốn với các lĩnh vực đầu tư chiến lược; 2 doanh nghiệp triển khai thành lập sàn giao dịch hàng hóa trong VIFC; 2 doanh nghiệp còn lại cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và giải pháp công nghệ cho các tổ chức hoạt động tại Trung tâm.

Trước đó, tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 diễn ra trong tháng 10, VIFC-HCMC đã công bố 10 thành viên đầu tiên, với tổng vốn dự kiến huy động và đầu tư khoảng 2,7 tỷ USD đến năm 2027.

Như vậy, sau 2 đợt công bố, tổng vốn dự kiến huy động từ các thành viên tham gia VIFC-HCMC đạt 7,7 tỷ USD trong giai đoạn 2027–2030.