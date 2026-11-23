Ngày 23/11, trong khuôn khổ Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) công bố thêm 7 thành viên mới, mở rộng hệ sinh thái tài chính của thành phố.

Theo VIFC-HCMC, 7 thành viên mới có tổng vốn điều lệ ban đầu khoảng 100 triệu USD, dự kiến huy động tổng cộng 5 tỷ USD trong giai đoạn 2027-2030.

Trước đó, tại diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026, Trung tâm đã công bố 10 thành viên đầu tiên với tổng vốn dự kiến huy động và đầu tư khoảng 2,7 tỷ USD. Như vậy, qua hai đợt công bố, VIFC-HCMC có tổng cộng 17 thành viên, với quy mô vốn dự kiến huy động và đầu tư khoảng 7,7 tỷ USD.

Đáng chú ý, 7 thành viên mới không chỉ mở rộng quy mô hoạt động mà còn bổ sung các cấu phần quan trọng của hệ sinh thái tài chính, từ huy động vốn, kết nối đầu tư đến phát triển hạ tầng giao dịch hàng hóa, tư vấn và công nghệ tài chính.

Trong số này, 3 tổ chức tập trung huy động, kết nối nguồn vốn cho các lĩnh vực đầu tư chiến lược; 2 doanh nghiệp định hướng phát triển sàn giao dịch hàng hóa và 2 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, cung cấp giải pháp công nghệ.

Ở lĩnh vực năng lượng xanh, các doanh nghiệp tập trung huy động vốn phát triển dự án năng lượng tái tạo, đồng thời hướng đến nâng vốn điều lệ lên 55 triệu USD vào năm 2027 và tiếp tục mở rộng nguồn lực trong những năm tiếp theo.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, dòng vốn được định hướng vào các dự án nông nghiệp tái sinh, phát triển hệ thống thực phẩm thích ứng với biến đổi khí hậu, ưu tiên các dự án tại Việt Nam. Bên cạnh đó, hoạt động thu xếp, quản lý vốn cũng hướng đến phát triển các khu đô thị và khu công nghiệp tích hợp, với tổng mức đầu tư dự kiến lên đến 2,1 tỷ USD.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao giấy chứng nhận thành viên VIFC-HCMC. Ảnh: Phước Sáng

Phát triển hạ tầng giao dịch hàng hóa và công nghệ tài chính

Bên cạnh huy động vốn, VIFC-HCMC thu hút các tổ chức định hướng phát triển hạ tầng giao dịch hàng hóa.

Một số đơn vị đặt mục tiêu xây dựng, vận hành sở giao dịch hàng hóa hiện đại, minh bạch, an toàn và có khả năng kết nối với thị trường quốc tế. Các kế hoạch tăng vốn cũng được triển khai nhằm đáp ứng điều kiện thành lập sở giao dịch tại VIFC-HCMC.

Việc phát triển các nền tảng này được kỳ vọng nâng cao tính minh bạch của thị trường, kết nối hoạt động thương mại hàng hóa với dịch vụ tài chính, mở rộng khả năng tham gia thị trường quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam.

Ở lĩnh vực tư vấn đầu tư, các tổ chức hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn, mở rộng hoạt động kinh doanh và vươn ra thị trường toàn cầu. Một quỹ đầu tư trong hệ sinh thái này đặt mục tiêu đạt quy mô 300 triệu USD.

Trong khi đó, lĩnh vực công nghệ tài chính tập trung phát triển các giải pháp tài chính số, an ninh mạng, định danh khách hàng, phòng chống rửa tiền, bảo vệ dữ liệu và quản trị rủi ro. Đây là những cấu phần quan trọng nhằm xây dựng hạ tầng vận hành an toàn, minh bạch, đáp ứng yêu cầu của các tổ chức tài chính và nhà đầu tư quốc tế.

Việc thu hút thành viên thuộc nhiều lĩnh vực cho thấy định hướng phát triển VIFC-HCMC theo mô hình hệ sinh thái tài chính đa dạng, kết nối hoạt động huy động vốn với đầu tư, giao dịch hàng hóa và công nghệ.

Qua đó, Trung tâm kỳ vọng mở rộng khả năng thu hút dòng vốn quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực tài chính và thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược, từng bước đưa TPHCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính có sức cạnh tranh trong khu vực.