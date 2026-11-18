Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2026, trong đó đề xuất mở rộng phạm vi phân cấp quản lý nhà nước về giao thông đường thủy nội địa cho thêm 7 tỉnh, thành phố.

Dự thảo đề xuất phân cấp quản lý nhà nước về giao thông đường thủy nội địa cho thêm 7 tỉnh, thành phố.

Cụ thể, bên cạnh 4 địa phương đã được phân cấp theo quy định hiện hành là Quảng Ninh, Nghệ An, Huế và Đà Nẵng, dự thảo đề xuất bổ sung Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long và Đồng Tháp.

Khi được phân cấp, các địa phương sẽ thực hiện trách nhiệm, thẩm quyền quản lý nhà nước đối với toàn bộ các nội dung liên quan đến đường thủy nội địa quốc gia và đường thủy nội địa chuyên dùng.

Theo đó, UBND cấp tỉnh được giao thực hiện quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư đối với các dự án xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định về đầu tư, xây dựng. Đồng thời, địa phương chịu trách nhiệm quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa quốc gia hằng năm.

Ngoài ra, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa quốc gia đã được phê duyệt và bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Về phạm vi phân cấp tại từng địa phương, dự thảo đề xuất giao UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa trên các tuyến sông, kênh với tổng chiều dài 284,4km.

Tuy nhiên, 3 tuyến đường thủy nằm ở ranh giới giữa Hải Phòng và Quảng Ninh không thuộc phạm vi phân cấp quản lý, bảo trì, gồm: Sông Kinh Thầy (từ Km9+500 đến Km15+500), sông Mạo Khê (từ ngã ba Bến Đụn đến ngã ba Bến Triều) và sông Đá Bạch (từ ngã ba sông Giá - sông Bạch Đằng đến ngã ba Đụn).

Đối với Hà Nội, dự thảo đề xuất phân cấp quản lý các tuyến đường thủy có tổng chiều dài 241,8km. Riêng đoạn sông Cầu (từ Km69+000 đến Km83+000), nằm ở khu vực giáp ranh giữa bờ trái thuộc Bắc Ninh và bờ phải thuộc Hà Nội, không thuộc phạm vi phân cấp quản lý, bảo trì.

Tương tự, UBND tỉnh Bắc Ninh được phân cấp quản lý 271,8km đường thủy. Tuy nhiên, 3 đoạn tuyến gồm sông Đuống (từ Km42+500 đến Km42+800), sông Thái Bình (từ ngã ba Lấu Khê đến ngã ba Lác) và sông Thương (từ Km0 đến Km10) không thuộc phạm vi phân cấp quản lý, bảo trì.

Tại các địa phương còn lại, UBND tỉnh Ninh Bình được phân cấp quản lý 363,304km đường thủy; Đồng Nai quản lý 58km, không bao gồm việc phân cấp quản lý, bảo trì trên tuyến sông Đồng Nai.

Trong khi đó, tổng chiều dài các tuyến đường thủy được đề xuất phân cấp cho Tây Ninh là 527,76km, Vĩnh Long 367,89km và Đồng Tháp 579,24km.

Đối với các tuyến qua khu vực này, dự thảo cũng xác định một số đoạn không thuộc phạm vi phân cấp quản lý, bảo trì đường thủy nội địa, gồm: Sông Vàm Cỏ (từ ngã ba sông Soài Rạp đến ngã ba rạch Lá); sông Tiền (từ kênh Xáng Long Định đến kênh Lấp Vò - Sa Đéc); kênh Lấp Vò - Sa Đéc (từ phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long đến sông Tiền); kênh Phước Xuyên - 28, bao gồm kênh 4Bis và kênh Tư mới (từ ngã tư kênh Tháp Mười số 1 đến ngã ba kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng); kênh Tháp Mười số 2 (bao gồm nhánh âu Rạch Chanh) và tuyến Rạch Lá - Kênh Chợ Gạo - Rạch Kỳ Hôn.

Ngoài ra, các đoạn sông Cần Giuộc (từ đầu ranh giới xã Hưng Long, TP.HCM đến ngã ba Rạch Dơi), sông Chợ Đệm Bến Lức (từ xã Tân Nhựt, TP.HCM đến cuối xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh) và sông Sài Gòn (từ ranh giới xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh đến hạ lưu đập Dầu Tiếng 2km) cũng không thuộc phạm vi phân cấp quản lý, bảo trì.