Thêm 451 căn hộ cho cán bộ chiến sĩ CAND tại TP Hồ Chí Minh

Dự án được giao cho Công ty CP Confitech Thủ Đức làm chủ đầu tư trên khu đất có diện tích 8.323 m2, tại số 15/6C Đặng Văn Bi, Phường Thủ Đức, gồm 2 cụm tòa tháp cao 20 tầng nổi, 2 tầng hầm với tổng số 631 căn hộ. Trong đó có 451 căn hộ nhà ở xã hội (NOXH) và 180 căn nhà ở thương mại.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công dự án, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo phường Thủ Đức cùng các sở, ngành chức năng của thành phố và sự đồng tình, ủng hộ của người dân khu vực triển khai dự án. Nhằm tri ân sự đồng tình, ủng hộ của người dân địa phương, tại buổi lễ Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đã thay mặt lãnh đạo Bộ Công an trao tặng Quỹ Vì người nghèo phường Thủ Đức số tiền 100 triệu đồng.

Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, nhà ở cho CBCS trong lực lượng CAND là NOXH, do đó chỉ những CBCS đủ điều kiện theo quy định mới được mua nhà. Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cho biết, để mỗi CBCS đều có một căn nhà, một mái ấm, một nơi để trở về sau những ngày tháng âm thầm cống hiến, nhất là sau những phút giây sẵn sàng đối mặt với sự hy sinh để bảo vệ tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, thời gian qua Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm đến việc phát triển nhà ở cho CBCS trong lực lượng CAND.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cùng các đại biểu chúc mừng sự thành công của dự án.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị chủ đầu tư triển khai xây dựng công trình trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công nhằm giúp những CBCS đủ điều kiện mua NOXH tại dự án sớm có nhà ở. Đồng thời mong muốn lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Thủ Đức tiếp tục quan tâm, hỗ trợ lực lượng CAND, từ việc phát triển nhà ở cho CBCS đến các mặt công tác Công an nói chung, để lực lượng CAND tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Mai Trinh, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Thủ Đức chia sẻ, chăm lo nhà ở cho lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng CAND nói riêng là chủ trương có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đằng sau mỗi CBCS hoàn thành tốt nhiệm vụ luôn có một gia đình để chăm lo, một mái ấm cần được vun đắp.

Đồng chí Thứ trưởng tặng quà cho Quỹ Vì người nghèo phường Thủ Đức.

Vì vậy việc phát triển nhà ở cho CBCS trong lực lượng CAND không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu an cư, mà còn tạo nền tảng để CBCS ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với lực lượng để tiếp tục cống hiến. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, dự án sẽ mang lại những giá trị thiết thực cho CBCS, đồng thời góp phần bổ sung quỹ nhà ở, hoàn thiện diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống trên địa bàn.