Sáng 19/11, UBND TP.HCM phối hợp với Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm, một trong những dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất cả nước.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh; cùng đại diện các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

Dự án do Công ty Cổ phần Delta, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup, làm chủ đầu tư. Công trình có tổng diện tích khoảng 191,6 ha, tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 64.000 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, dự án dự kiến cung cấp khoảng 45.000 căn nhà ở xã hội, trong đó có 40.000 căn để bán và 5.000 căn cho thuê, đáp ứng nhu cầu an cư cho gần 68.000 người dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tham dự buổi lễ.

Dành gần 75 ha cho hồ nước và công viên

Phát biểu tại lễ khởi công, lãnh đạo UBND TP.HCM cho biết, phát triển nhà ở xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, gắn với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để người dân ổn định nơi ở, yên tâm lao động, sản xuất.

Dự án Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm được định hướng không chỉ cung cấp nhà ở mà còn hình thành khu đô thị xanh, hiện đại, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ.

Điểm đáng chú ý trong quy hoạch là mật độ xây dựng chỉ khoảng 20%. Trong tổng diện tích gần 192 ha, dự án dành hơn 45 ha cho hệ thống hồ cảnh quan, hồ điều hòa và gần 30 ha cho công viên. Tổng diện tích mặt nước và công viên khoảng 75 ha, chiếm gần 39% diện tích toàn khu.

Lãnh đạo UBND TP.HCM tham dự lễ khởi công.

Không gian xanh và mặt nước được kỳ vọng góp phần điều tiết nước mưa, cải thiện môi trường, giảm nhiệt độ khu vực, đồng thời tạo cảnh quan và không gian sinh hoạt cộng đồng cho cư dân.

Bên cạnh đó, dự án được quy hoạch 13 trường học, gồm 4 trường mẫu giáo, 4 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở và 1 trường trung học phổ thông. Hệ thống y tế gồm 4 trạm y tế và 1 bệnh viện đa khoa.

Các hạng mục tiện ích khác như sân chơi thể thao, trung tâm văn hóa, trung tâm thương mại và bãi đỗ xe cũng được bố trí trong khu đô thị, hướng đến đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của người dân ngay tại nơi sinh sống.

Phối cảnh dự án.

Dự án nằm tại xã Bà Điểm, khu vực cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM, có khả năng kết nối với các trục giao thông quan trọng như Vành đai 3, Quốc lộ 22, Bến xe An Sương và tuyến đường sắt đô thị số 9 theo quy hoạch.

Vị trí này được đánh giá có lợi thế trong kết nối các khu vực đô thị, khu công nghiệp và khu chế xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển, làm việc và sinh sống.

Ông Hoàng Nguyên Dinh - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu.

Góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Tập đoàn Vingroup cho biết, doanh nghiệp xác định tham gia phát triển nhà ở xã hội là trách nhiệm đồng hành cùng Chính phủ và các địa phương trong thực hiện chính sách an sinh.

Việc quy hoạch đồng bộ nhà ở, trường học, cơ sở y tế và các tiện ích công cộng tại Bà Điểm hướng đến mục tiêu giúp người lao động không chỉ có nơi ở mà còn được tiếp cận những điều kiện sống thiết yếu, ổn định cuộc sống lâu dài.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu.

Đại diện Bộ Xây dựng đánh giá, phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong chính sách an sinh xã hội quốc gia, đồng thời góp phần thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ.

Tại TP.HCM, thành phố đã quy hoạch dành hơn 1.400 ha quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội, đăng ký chỉ tiêu gần 200.000 căn hộ. Đến nay, thành phố đã hoàn thành hơn 18.000 căn và đang triển khai xây dựng khoảng 28.000 căn hộ tại nhiều dự án.

Bà Trần Vân Anh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup phát biểu.

Để dự án Bà Điểm được triển khai đúng tiến độ, lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị TP.HCM tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và địa phương phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Đối với chủ đầu tư và các nhà thầu, thành phố yêu cầu tập trung nguồn lực, nhân lực, máy móc, khẩn trương triển khai thi công sau lễ khởi công; bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và tuân thủ các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường.

TP.HCM khởi công khu nhà ở xã hội lớn nhất cả nước.

Việc khởi công dự án Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm được kỳ vọng tạo thêm nguồn cung nhà ở quy mô lớn, góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở cho người thu nhập thấp, công nhân và người lao động, đồng thời thúc đẩy phát triển đô thị tại khu vực Tây Bắc TP.HCM.