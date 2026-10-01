Thêm 4 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổ phó Tổ Công tác liên ngành, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, chủ trì và trực tiếp trao quyết định.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Lê Quang Đạo, chủ trì buổi lễ

Bốn sĩ quan được cử đi làm nhiệm vụ lần này gồm: Thượng tá Hoàng Trung Kiên (Trợ lý, Phòng Tham mưu - Kế hoạch, Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam) đảm nhiệm vị trí Chuyên gia đánh giá hiệu quả hoạt động quân sự và báo cáo trách nhiệm giải trình tại Trụ sở Liên Hợp Quốc.

Thiếu tá Đỗ Huyền Trang (Trợ lý, Phòng Huấn luyện, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam) đảm nhiệm vị trí Chuyên gia Quân sự tại Văn phòng Điều phối viên đặc biệt về tăng cường ứng phó của Liên Hợp Quốc đối với tình trạng bóc lột và xâm hại tình dục (OSCSEA), Trụ sở Liên Hợp Quốc.

Thượng tá Phạm Thị Nguyệt Minh (Nguyên Giảng viên Bộ môn Anh văn, Khoa Ngoại ngữ, Học viện Chính trị) đảm nhiệm vị trí Quan sát viên quân sự tại Phái bộ UNISFA, thay thế Thiếu tá Lê Thị Phương Dung.

Thượng tướng Lê Quang Đạo trao Quyết định của Chủ tịch nước và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cử các sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Đại úy Võ Văn Thiện (Nguyên Giảng viên Khoa Chiến thuật, Trường Sĩ quan Lục quân 2) đảm nhiệm vị trí Quan sát viên quân sự tại Phái bộ UNISFA, thay thế Đại úy Phạm Đức Thọ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quang Đạo biểu dương công tác chuẩn bị chu đáo của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và các cơ quan liên quan.

Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu các sĩ quan quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết; nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc đa quốc gia. Quá trình công tác, các đồng chí cần giữ nghiêm kỷ luật Quân đội, tôn trọng luật pháp nước sở tại, quy định của Liên Hợp Quốc và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng phát biểu tại buổi lễ

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, cho biết, công tác chuẩn bị được triển khai toàn diện, từ tuyển chọn, tạo nguồn, huấn luyện chuyên môn, ngoại ngữ đến xây dựng kế hoạch nhiệm kỳ và chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận, bàn giao công việc tại địa bàn.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị liên quan, trong đó có Học viện Chính trị và Trường Sĩ quan Lục quân 2, tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi và làm tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội để các cán bộ yên tâm tư tưởng, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ.

4 sĩ quan nhận quyết định gồm: 2 sĩ quan vượt qua các quy trình tuyển chọn khắt khe để đảm nhận vị trí chuyên gia tại Trụ sở Liên Hợp Quốc (Hoa Kỳ) và 2 sĩ quan làm nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei)

Thay mặt các sĩ quan nhận nhiệm vụ, Thiếu tá Đỗ Huyền Trang bày tỏ niềm vinh dự và trách nhiệm lớn trước Nhà nước, Quân đội và Nhân dân; khẳng định toàn đội đã tích cực nghiên cứu, học tập, nắm vững chức trách nhiệm vụ, chuẩn bị tốt mọi mặt cho bản thân và gia đình để an tâm công tác.

Các sĩ quan hứa sẽ giữ gìn đoàn kết nội bộ và đoàn kết quốc tế, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thường xuyên đánh giá tình hình để chủ động bảo đảm an ninh, an toàn; đồng thời tăng cường truyền thông, tham gia các hoạt động nhân đạo nhằm lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, nhân văn, yêu chuộng hòa bình và phẩm chất cao quý "Bộ đội Cụ Hồ" đến bạn bè quốc tế.

Thiếu tá Đỗ Huyền Trang, Trợ lý, Phòng Huấn luyện, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, phát biểu nhận nhiệm vụ

Sự kiện tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ và đóng góp tích cực của Việt Nam đối với sứ mệnh bảo vệ hòa bình, an ninh quốc tế, đồng thời thể hiện sự trưởng thành, chuyên nghiệp của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trên trường quốc tế.