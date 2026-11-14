Thêm 4 người ở Huế bị phạt vì tung tin sai sự thật vụ 'hiệu trưởng từ chức'

Ngày 14/11, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế cho biết, qua rà soát, xác minh trên không gian mạng, đơn vị đã phát hiện và mời làm việc thêm 4 trường hợp có hoạt động đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc một số hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn thành phố xin từ chức.

Phát hiện thêm 4 trường hợp đăng, chia sẻ thông tin sai sự thật.

Theo đó ,các trường hợp H.T.N.H (SN 1992, trú tại phường Thủy Xuân); H.T.N (SN 1993, trú tại phường Thuận Hóa); B.M.Q (SN 2005, trú tại phường Mỹ Thượng) và T.T.D.Q (SN 1990, trú tại phường An Cựu), cùng ở TP Huế.

Trước đó, chiều 13/11, Phòng An ninh mạng đã làm việc với 5 trường hợp lợi dụng việc một số hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn thành phố xin từ chức để đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin chưa được kiểm chứng. Những nội dung này gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín và quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Tại cơ quan Công an, 4 trường hợp trên thừa nhận hành vi vi phạm. Phòng An ninh mạng đã lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt với tổng số tiền 50 triệu đồng.

Công an TP Huế khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin từ các cơ quan báo chí, cơ quan chức năng và nguồn tin chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ; không bình luận suy diễn, thêm thắt, gán ghép hoặc phát tán những nội dung chưa được xác thực, nhất là thông tin liên quan đến đời tư, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Không lợi dụng các vụ việc đang được xã hội quan tâm để câu tương tác, quảng cáo hoặc thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Công an TP Huế đang tiếp tục rà soát, xác minh các tài khoản đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc để xử lý theo quy định của pháp luật.