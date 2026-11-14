Ngày 14/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế cho biết, qua công tác rà soát, xác minh trên không gian mạng, đơn vị đã phát hiện và mời làm việc thêm 4 trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc một số hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn thành phố xin từ chức.

Thêm 4 người bị xử phạt vì chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng. (Ảnh: CACC)

Các trường hợp gồm: H.T.N.H (SN 1992, trú tại phường Thủy Xuân); H.T.N (SN 1993, trú tại phường Thuận Hóa); B.M.Q (SN 2005, trú tại phường Mỹ Thượng) và T.T.D.Q (SN 1990, trú tại phường An Cựu).

Tại cơ quan Công an, cả 4 trường hợp đều thừa nhận hành vi vi phạm. Phòng An ninh mạng đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt với tổng số tiền 50 triệu đồng.

Trước đó, chiều 13/11, đơn vị này cũng làm việc với 5 trường hợp có hành vi lợi dụng việc một số hiệu trưởng trường tiểu học xin từ chức để đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng.

Các nội dung này gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan.

Hiện Công an TP Huế tiếp tục rà soát, xác minh các tài khoản có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên không gian mạng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.