Ngày 7/11, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết sẽ thay thế toàn bộ phương tiện diesel bằng 31 xe buýt điện trên 3 tuyến buýt số 03B (Bến xe Nước Ngầm – Giang Biên, Long Biên), 28 (Bến xe Nước Ngầm - Đông Ngạc - Đại học Mỏ) và 100 (Long Biên - Đặng Xá, Gia Lâm).

Thêm 31 xe buýt điện thay thế xe diesel trên 3 tuyến tại Hà Nội. Ảnh minh hoạ: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVaN

Cùng với việc chuyển đổi phương tiện, Tổng công ty Vận tải Hà Nội thực hiện điều chỉnh biểu đồ vận hành tuyến buýt số 100 nhằm phù hợp với đặc điểm khai thác của xe buýt điện, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Đoàn xe buýt điện mới có sức chứa 60 chỗ mỗi xe, mang sắc xanh lá đặc trưng, được thiết kế đồng bộ với nhận diện thương hiệu Hanoibus, nổi bật với họa tiết cánh chim hòa bình và hình ảnh Khuê Văn Các trên thân xe. Diện mạo hiện đại, thống nhất góp phần xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô văn minh, thân thiện với môi trường, phù hợp với định hướng phát triển giao thông xanh.

Bên cạnh thiết kế nhận diện, các phương tiện còn được trang bị sàn thấp, thiết bị hỗ trợ người khuyết tật cùng nhiều tiện ích hiện đại, tạo thuận lợi cho hành khách tiếp cận và sử dụng dịch vụ, qua đó từng bước nâng cao chất lượng phục vụ trên các tuyến buýt.

Theo Tổng công ty Vận tải Hà Nội, việc đưa 31 xe buýt điện vào thay thế toàn bộ phương tiện diesel trên 3 tuyến 03B, 28 và 100 đánh dấu bước triển khai tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi phương tiện của Transerco theo hướng hiện đại, giảm phát thải và thân thiện với môi trường.

Trước đó, từ ngày 1/11, tuyến buýt số 40 (Công viên Thống Nhất - Văn Lâm, Hưng Yên) chuyển đổi toàn bộ phương tiện sử dụng nhiên liệu diesel sang xe buýt điện. Cụ thể, 15 xe buýt điện VinFast EB8, sản xuất năm 2026, sức chứa 60 chỗ mỗi xe, được đưa vào thay thế toàn bộ 15 xe động cơ diesel đang hoạt động trên tuyến.

Sau chuyển đổi, tuyến 40 tiếp tục duy trì quy mô 15 phương tiện; trong đó có 13 xe vận doanh. Các phương tiện được trang bị sàn thấp, thiết bị hỗ trợ người khuyết tật cùng các tiện ích phục vụ hành khách, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ.

Cũng theo Tổng công ty Vận tải Hà Nội, tính đến hết tháng 10/2026, Tổng công ty Vận tải Hà Nội Transerco đã đưa 375 xe buýt điện vào hoạt động trên 24 tuyến; trong đó, 281 xe được triển khai trên 17 tuyến trong 6 tháng đầu năm và 94 xe trên 7 tuyến trong tháng 10/2026.

Với tiến độ thực hiện đồng bộ, quyết liệt, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội phấn đấu nâng tỷ lệ phương tiện chuyển đổi xanh vượt 51% vào cuối năm 2026, cao hơn kế hoạch thành phố đề ra, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng Thủ đô theo hướng hiện đại, văn minh và bền vững.