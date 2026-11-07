Thêm 30 tỷ đồng hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp ứng dụng AI Livestream

Thêm 30 tỷ đồng hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp

Ngày 6/11/2026, tại Hà Nội, chương trình “Thúc đẩy thương mại điện tử hưởng ứng phong trào thi đua tăng trưởng bền vững 2 con số” do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam (SYS Việt Nam), Cục Thương mại điện tử - Bộ Công Thương, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, TikTok, DAKE MCN và các đối tác phối hợp thực hiện đã chính thức tiếp nhận gói hỗ trợ giải pháp công nghệ AI Livestream và đào tạo trị giá 30 tỷ đồng từ Công ty Công nghệ DeepCore.

Theo thỏa thuận, DeepCore tài trợ 1.000 gói hỗ trợ dành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và creator, mỗi gói trị giá 30 triệu đồng, bao gồm một tháng sử dụng giải pháp AI Livestream DeepCore trị giá 10 triệu đồng và học bổng combo bốn khóa học “Kiến tạo hệ thống kinh doanh online kỷ nguyên AI” trị giá 20 triệu đồng.

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh được hướng dẫn ứng dụng AI vào sản xuất nội dung và kinh doanh trên nền tảng số.

Các khóa học tập trung trang bị kiến thức và kỹ năng thiết thực về tìm kiếm nguồn hàng, xây dựng hệ thống kinh doanh trực tuyến, ứng dụng AI sản xuất video bán hàng và triển khai quảng cáo trên Facebook, TikTok. Qua đó, người tham gia không chỉ được tiếp cận công nghệ mới mà còn có cơ hội nâng cao năng lực vận hành và phát triển hoạt động kinh doanh trên nền tảng số.

Điểm nhấn của sự kiện là phần trình diễn và đào tạo trực tiếp về công nghệ AI Livestream do chuyên gia công nghệ thông tin Trần Đức Toàn, Chủ tịch DeepCore, thực hiện. Thông qua các tình huống ứng dụng thực tế, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và creator được giới thiệu phương thức sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ xây dựng nội dung, giới thiệu sản phẩm và vận hành các phiên livestream bán hàng.

Trong khi mô hình livestream truyền thống đòi hỏi chi phí đáng kể cho nhân sự, thiết bị và vận hành, giải pháp AI Livestream mở ra khả năng tự động hóa một phần quy trình, kéo dài thời gian giới thiệu sản phẩm và giảm sự phụ thuộc vào nhân sự trực tiếp. Đây được xem là hướng tiếp cận phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân khởi nghiệp còn hạn chế về nguồn lực.

Việc kết hợp tài trợ công nghệ với đào tạo thực hành cũng nhằm giải quyết một trong những khó khăn phổ biến hiện nay: doanh nghiệp có thể tiếp cận công cụ số nhưng thiếu kiến thức và kỹ năng để khai thác hiệu quả vào hoạt động kinh doanh.

Mở rộng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

Cũng tại sự kiện, nhãn hàng tiêu dùng nhanh Bellion công bố chương trình “Đua top doanh thu” dành cho cộng đồng KOC, creator và các đối tác kinh doanh trên TikTok, diễn ra đến hết ngày 30/11/2026, với tổng giá trị giải thưởng gần 150 triệu đồng. Thông qua chương trình, Bellion khuyến khích các nhà sáng tạo nội dung tích cực sản xuất video, livestream, triển khai tiếp thị liên kết và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng thương mại điện tử.

Công nghệ AI Livestream được giới thiệu với khả năng hỗ trợ tự động hóa hoạt động bán hàng trực tuyến.

Bên cạnh hoạt động thi đua doanh thu, Bellion cũng công bố định hướng đồng hành cùng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh Việt Nam tham gia thương mại điện tử thông qua các hoạt động đào tạo, kết nối sản phẩm và hỗ trợ ngân sách quảng cáo trên TikTok theo chính sách áp dụng. Sự tham gia của Bellion góp phần bổ sung nguồn lực thực hành và cơ hội kinh doanh cho cộng đồng creator, đồng thời thúc đẩy sự kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất, nhãn hàng và mạng lưới nhà sáng tạo nội dung.

Trước đó, SYS Việt Nam phối hợp cùng TikTok, eComDX và DAKE MCN đã công bố chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh lần đầu tham gia TikTok Shop, với gói hỗ trợ lên đến 200 triệu đồng cho mỗi đơn vị đủ điều kiện. Riêng đối với doanh nghiệp sản xuất nông sản, chủ thể OCOP, gói hỗ trợ từ TikTok lên đến 230 triệu đồng.

Chương trình tập trung vào đào tạo kỹ năng thương mại điện tử, thiết lập gian hàng, phát triển nội dung, livestream, kết nối nhà sáng tạo và hỗ trợ quảng bá sản phẩm. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có nhu cầu có thể đăng ký thông qua các đầu mối phối hợp tại địa phương như Sở Công Thương, tổ chức Đoàn Hội và Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố.

Theo ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử Bộ Công Thương, chương trình mong muốn có thể kêu gọi thêm nhiều doanh nghiệp đồng hành với mục tiêu chung tay hỗ trợ thêm tài nguyên để thúc đẩy thương mại số. Đây cũng là hoạt động cụ thể hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030, góp phần thúc đẩy kinh tế số, phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Việc DeepCore tham gia với gói tài trợ 30 tỷ đồng, cùng các hoạt động đồng hành của Bellion, đánh dấu bước phát triển tiếp theo của chương trình theo hướng huy động nguồn lực xã hội, kết hợp công nghệ, đào tạo và xúc tiến thương mại để hỗ trợ doanh nghiệp một cách thiết thực.