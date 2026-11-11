Thêm 3 Hiệu trưởng các trường tiểu học ở TP. Huế xin từ chức

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, phường Phú Xuân đã xin từ chức vì lý do cá nhân. Ảnh: CTV

Ngày 11.11, ông Lê Quý Phương - Chủ tịch UBND phường Hương An, TP. Huế cho biết, mới đây, bà Phan Thị Thu Sương đã có đơn xin từ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương An. Bà Sương viết đơn thôi chức với lý do sức khỏe.

Đảng ủy và UBND phường Hương An đã thống nhất cho bà Phan Thị Thu Sương từ chức, đồng thời đã có văn bản thông báo gửi đến Sở GD&ĐT TP. Huế.

Theo UBND phường Hương An, sau khi xin từ chức, bà Sương làm giáo viên giảng dạy tại Trường Tiểu học Hương An theo nguyện vọng.

Ngoài ra, bà Trần Thị Giang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Hồ (phường Kim Long) cũng đã có đơn xin từ chức. Đại diện UBND phường Kim Long cho biết, bà Giang có nguyện vọng xuống làm giáo viên tại trường.

Hiện phường Kim Long đang làm quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng mới của Trường Tiểu học Hương Hồ.

UBND phường Thuận Hóa công bố điều động và bổ nhiệm Hiệu trưởng mới Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt. Ảnh: CTV

Tại phường Phú Xuân, bà Nguyễn Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi cũng xin từ chức vì lý do cá nhân. Lãnh đạo phường cũng thông tin rằng địa phương đang thực hiện phương án kiện toàn nhân sự quản lý cho trường này.

Trước đó, như Báo Văn Hóa đã đưa tin, Đảng ủy phường Thuận Hóa cũng có thông báo thống nhất cho ông Lê Thanh Sơn từ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt theo nguyện vọng cá nhân.

Trong sáng 11.11, UBND phường Thuận Hóa đã công bố Quyết định điều động bà Hồ Thị Phi Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Bội Châu đến công tác và giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt.