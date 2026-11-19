Chỉ trong 9 ngày, PNJ ghi nhận 4 giám đốc cao cấp từ nhiệm. Ảnh: Liên Phạm.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự cao cấp theo nguyện vọng cá nhân.

Cụ thể, ông Đào Trung Kiên từ nhiệm vị trí Giám đốc cao cấp Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động. Ông Nguyễn Chí Kiên thôi giữ chức Giám đốc cao cấp Nguồn nhân lực, trong khi bà Trương Hoài Anh rời vị trí Giám đốc cao cấp Khách hàng và Bán lẻ.

Các đơn từ nhiệm đã được HĐQT PNJ xem xét, chấp thuận tại Nghị quyết số 206/2026/NQ-HĐQT-CTY ngày 19/11. Quyết định có hiệu lực từ ngày 26/11.

Đáng chú ý, ông Đào Trung Kiên mới được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc cao cấp Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động hồi tháng 10, với nhiệm kỳ 3 năm. Ở cương vị này, ông chịu trách nhiệm dẫn dắt việc cụ thể hóa các định hướng chiến lược của PNJ thành kế hoạch hành động.

Trước đó, ông Kiên đã thôi giữ chức Giám đốc cao cấp Vận hành từ ngày 10/10, trong quá trình PNJ tổ chức lại bộ máy theo cơ cấu mới. Cũng trong tháng 10, ông từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT để tập trung toàn bộ thời gian cho công tác điều hành.

Như vậy, chỉ sau hơn một tháng đảm nhiệm vai trò mới, ông Kiên tiếp tục từ nhiệm.

Đợt thay đổi nhân sự này diễn ra chỉ ít ngày sau khi HĐQT PNJ thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc cao cấp Tài chính nhiệm kỳ 2025-2028, cũng theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định có hiệu lực từ ngày 17/11.

Tính chung hai đợt thay đổi nhân sự có hiệu lực vào ngày 17/11 và 26/11, PNJ ghi nhận 4 giám đốc cao cấp rời vị trí.

Biến động nhân sự cấp cao diễn ra trong bối cảnh PNJ đang đối mặt với nhiều thách thức sau sự cố thị trường kim cương từ tháng 7.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PNJ liên tục điều chỉnh, kéo theo việc cổ phiếu của người nhà bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ, nhiều lần bị bán giải chấp. Hiện, tổng tỷ lệ sở hữu của gia đình bà Dung tại doanh nghiệp đã giảm xuống dưới 8%.

Về kết quả kinh doanh, trong quý III, PNJ ghi nhận doanh thu thuần gần 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp lỗ sau thuế 258 tỷ đồng, trái ngược khoản lãi 496 tỷ đồng cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 32.704 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 471 tỷ đồng, giảm 71%.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của PNJ đạt 20.126 tỷ đồng, giảm nhẹ 38 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho sau khi trừ dự phòng đạt 16.626 tỷ đồng, tăng 5% và chiếm gần 83% tổng tài sản.

Đáng chú ý, khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng mạnh từ 46 tỷ đồng đầu năm lên 2.229 tỷ đồng vào cuối tháng 9.

Riêng nhóm hàng tồn kho gồm trang sức kim cương và kim cương rời có giá gốc 5.160 tỷ đồng, với khoản dự phòng giảm giá lên tới 1.685 tỷ đồng, tương đương khoảng 76% tổng dự phòng hàng tồn kho của doanh nghiệp.

Tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường cuối tháng 10, ông Phan Quốc Công, CEO PNJ, cho biết doanh nghiệp đã rơi vào tình trạng cạn kiệt thanh khoản sau làn sóng khách hàng bán lại kim cương bùng phát hồi tháng 7. Chỉ riêng tháng 7, giá trị sản phẩm khách hàng mang bán lại đã lên tới gần 6.000 tỷ đồng, trong khi lượng khách giao dịch mỗi ngày tăng gấp 10 lần bình thường.

Bên cạnh những khó khăn về tài chính, quy mô nhân sự của PNJ cũng thu hẹp đáng kể. Tính đến ngày 30/9, doanh nghiệp và các công ty con có 7.123 nhân viên, giảm 1.041 người, tương đương gần 13% so với đầu năm.