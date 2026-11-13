Thêm 3 cụm công nghiệp mới, Phú Thọ hiện có tổng số 68 cụm công nghiệp

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ chúc mừng các chủ đầu tư cụm công nghiệp. (Ảnh: HỒNG HÀ).

Ba cụm công nghiệp Xuân Hòa, Phú Mỹ 1 và Tiến Sơn có tổng diện tích 195ha; trong đó, cụm công nghiệp Xuân Hòa có diện tích 45,25ha; cụm công nghiệp Phú Mỹ 1 có diện tích 75ha; cụm công nghiệp Tiến Sơn có diện tích 74,75ha. Tổng vốn đầu tư hạ tầng của 3 cụm công nghiệp khoảng 2.139 tỷ đồng.

Các cụm công nghiệp được định hướng phát triển theo mô hình đa ngành, ưu tiên thu hút các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, công nghệ tiên tiến và công nghiệp sạch; ưu tiên thu hút vào cụm công nghiệp những dự án có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, sử dụng đất hiệu quả, có khả năng liên kết chuỗi sản xuất, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông trao quyết định thành lập cho chủ đầu tư cụm công nghiệp Xuân Hòa. (Ảnh: HỒNG HÀ)

Sau khi hoàn thành đầu tư và đi vào hoạt động, 3 cụm công nghiệp này dự kiến tạo việc làm cho khoảng 16.000 lao động.

Như vậy, đến nay tỉnh Phú Thọ đã thành lập 68 cụm công nghiệp, trong đó 32 cụm công nghiệp đã có doanh nghiệp hoạt động sản xuất, tạo việc làm cho khoảng 31.000 lao động.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo trong buổi làm việc với ngành Công thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu Sở Công thương và các cơ quan, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cụm công nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Duy Đông làm việc với Sở Công Thương Phú Thọ. (Ảnh: Báo Phú Thọ)

Phấn đấu đến cuối năm 2026, tỉnh Phú Thọ sẽ khởi công 4-6 cụm công nghiệp, thành lập 5-7 cụm công nghiệp có đủ điều kiện; thúc đẩy đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung cũng như tăng cường thu hút và đưa các dự án thứ cấp tại các cụm công nghiệp vào hoạt động. Tỉnh Phú Thọ sẽ tập trung phát triển các cụm công nghiệp theo đúng định hướng của Chính phủ, không thành lập mới các cụm công nghiệp đầu tư từ ngân sách nhà nước.