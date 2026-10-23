Thêm 2 xã, phường tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ
Trong 2 ngày 22-23/10, xã Tân Thuận và phường Hiệp Thành tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ năm 2026. Các cuộc diễn tập hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và khả năng phối hợp xử lý tình huống quốc phòng, an ninh tại địa phương.
* Xã Tân Thuận hoàn thành diễn tập vận hành cơ chế giai đoạn 1 và thực binh phòng thủ dân sự; vận hành cơ chế giai đoạn 2, chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ.
Theo tình huống giả định, lực lượng quân sự địch chuẩn bị đổ bộ, đánh chiếm địa bàn xã Tân Thuận làm bàn đạp tiến công tỉnh Cà Mau. Trước tình huống này, cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức các bước chuẩn bị, triển khai phương án chiến đấu phòng thủ theo kế hoạch.
Trong giai đoạn 2, Chi bộ Quân sự xã tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ điều chỉnh, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, UBND xã triển khai công tác hiệp đồng, ban hành chỉ thị bảo đảm chiến đấu; đồng thời tổ chức thông qua, phê duyệt kế hoạch công tác của Phòng Kinh tế và Phòng Văn hoá - Xã hội trong điều kiện chiến đấu phòng thủ.
* Cuộc diễn tập của phường Hiệp Thành kết hợp chặt chẽ giữa vận hành cơ chế và thực hành chiến đấu, gồm 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu.
Ở phần thực hành, nội dung Trung đội Dân quân chiến đấu tập kích được triển khai sát tình hình địa phương và phương án chiến đấu. Các bộ phận phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, xử trí tình huống theo đúng nguyên tắc chiến thuật; cán bộ chỉ huy điều hành linh hoạt, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.
Các cuộc diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền; khả năng tham mưu, phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an, biên phòng với các ban, ngành, đoàn thể trong xử lý tình huống quốc phòng, an ninh. Qua đó, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ địa phương trong tình hình mới./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/them-2-xa-phuong-to-chuc-thanh-cong-dien-tap-chien-dau-phong-thu-a133535.html