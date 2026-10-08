Thêm 2 quỹ ngoại không còn là cổ đông lớn của PNJ

Sprucegrove Investment Management Ltd vừa báo cáo không còn là cổ đông lớn tại CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ).

Cụ thể, các quỹ thuộc Sprucegrove Investment Management Ltd đã bán gần 6,6 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương khoảng 1,29% lượng cổ phiếu lưu hành trong phiên 2/10. Sau giao dịch, nhóm quỹ này giảm tỷ lệ sở hữu tại PNJ từ 5,04% xuống 3,75% vốn, tương đương hơn 19,2 triệu cổ phiếu.

Nhiều quỹ ngoại cùng thoái vốn

Trong nhóm các quỹ thành viên của Sprucegrove Investment, Vanguard International Value Fund là đơn vị bán nhiều nhất với hơn 5 triệu cổ phiếu. Sau giao dịch, quỹ còn nắm hơn 16,8 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương khoảng 3,3% vốn.

Quỹ thành viên Sprucegrove All Country World Ex U.S. CIT bán 980.700 cổ phiếu, giảm sở hữu xuống hơn 2,1 triệu đơn vị (0,4% vốn). Ba quỹ còn lại gồm Sprucegrove All Country World Ex U.S. Fund; Sprucegrove All Country World Ex U.S. Small Cap Fund; và Sprucegrove All Country World Small Cap Fund cũng bán ra nhưng với khối lượng thấp hơn.

Đáng chú ý, Sprucegrove Investment chỉ mới trở thành cổ đông lớn của PNJ chưa đầy hai tháng trước. Tại ngày 5/8, nhóm này nắm 24,18 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,72% vốn. Đến ngày 14/8, lượng sở hữu tăng lên 25,81 triệu đơn vị, chiếm 5,04% vốn.

Một nhóm nhà đầu tư nước ngoài khác cũng đã giảm sở hữu tại PNJ trong phiên 2/10. Theo đó, nhóm quỹ do T. Rowe Price Associates, Inc. đại diện đã bán ròng tổng cộng hơn 5,46 triệu cổ phiếu PNJ.

Sau giao dịch, nhóm cổ đông này còn nắm hơn 25,3 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 4,95% vốn và cũng không còn là cổ đông lớn.

Như vậy, riêng hai nhóm quỹ Sprucegrove và T. Rowe Price đã bán tổng cộng hơn 12 triệu cổ phiếu PNJ trong ngày 2/10. Tạm tính theo giá đóng cửa PNJ phiên 2/10 ở mức 23.050 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phiếu này có giá trị khoảng 278 tỷ đồng.

Quy mô bán ra của nhóm quỹ ngoại góp phần tạo nên phiên giao dịch đột biến của PNJ. Trong ngày 2/10, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 54,5 triệu cổ phiếu PNJ qua phương thức khớp lệnh, với giá trị khoảng 1.264 tỷ đồng, chiếm hơn 70% khối lượng khớp lệnh trong phiên.

Thanh khoản PNJ cũng lập kỷ lục với 76,07 triệu cổ phiếu được khớp lệnh và hơn 1,06 triệu cổ phiếu giao dịch thỏa thuận. Tổng khối lượng đạt 77,13 triệu đơn vị, tương ứng giá trị khoảng 1.797 tỷ đồng.

Quy mô giao dịch này tương đương khoảng 15,1% lượng cổ phiếu PNJ lưu hành và là mức cao nhất trong lịch sử giao dịch của mã chứng khoán này.

Ngoài Sprucegrove và T. Rowe Price, nhiều tổ chức đầu tư khác cũng đã có những thay đổi đáng chú ý tại PNJ trong vài tháng qua.

Trong tháng 7, nhóm quỹ Dragon Capital đã lần lượt giảm sở hữu PNJ xuống dưới 5%. Sang tháng 8, hai quỹ mở DCDS và DCDE của Dragon Capital quay lại mua PNJ. Tuy nhiên, đến cuối tháng 9, cổ phiếu này một lần nữa rời khỏi danh mục đầu tư của DCDS và DCDE.

Một thành viên khác của Dragon Capital là Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) cũng giảm tỷ trọng nắm giữ PNJ. Quỹ đã bán khoảng 30% lượng cổ phiếu PNJ nắm giữ trong tháng 7 và tiếp tục bán ra trong tháng 8, đưa tỷ trọng mã này trong danh mục từ 2,3% xuống 0,83%.

Hồi tháng 7, VinaCapital cũng giảm sở hữu tại PNJ xuống dưới 5%, qua đó không còn là cổ đông lớn của doanh nghiệp.

Trong khi đó, các cổ đông cá nhân liên quan Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung cũng liên tục thực hiện giao dịch bán cổ phiếu PNJ trong thời gian gần đây. Cụ thể, hai con gái bà Dung là bà Trần Phương Ngọc Thảo và bà Trần Phương Ngọc Hà đã bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu trong tháng 9, với giá trị ước tính hơn 900 tỷ đồng. Ông Cao Ngọc Duy, em trai bà Dung, cũng vừa hoàn tất bán 9 triệu cổ phiếu.

Các giao dịch này nằm trong kế hoạch của gia đình bà Dung nhằm thu xếp nguồn lực để cho PNJ vay vốn. Đến cuối tháng 9, khoảng 700 tỷ đồng đã được giải ngân trong hạn mức gần 1.100 tỷ đồng, chủ yếu để bổ sung vốn lưu động và chuẩn bị nguyên liệu.

Cổ phiếu PNJ vẫn đang giảm

Trên biểu đồ giá hàng ngày, cổ phiếu PNJ đang ghi nhận xu hướng giảm liên tục. Từ phiên 21/9, mã chứng khoán này đã ghi nhận 13 phiên giảm liên tiếp, trong đó có 6 phiên giảm sàn, đưa thị giá từ 36.900 đồng xuống 18.250 đồng/cổ phiếu, mất hơn một nửa chỉ sau chưa đầy 3 tuần.

Thị giá của PNJ liên tục giảm. Ảnh: TradingView.

Ngày 2/10, PNJ có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) giải trình về diễn biến giá cổ phiếu. Doanh nghiệp cho biết thị trường chung đang điều chỉnh, tâm lý nhà đầu tư thận trọng, trong khi một số công ty chứng khoán điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ với cổ phiếu PNJ.

"Việc điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ có thể làm gia tăng áp lực bán đối với cổ phiếu và ảnh hưởng đến thanh khoản cũng như diễn biến giá cổ phiếu PNJ", doanh nghiệp thông tin.

Bên cạnh yếu tố thị trường, PNJ cho biết trong giai đoạn ngày 4-30/9, công ty liên tục công bố nhiều thông tin liên quan đến hoạt động tài chính, quản trị, giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan, cùng một số nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông.

Theo PNJ, các thông tin này phát sinh độc lập, ở những thời điểm khác nhau và đều được công bố theo quy định. Tuy nhiên, công ty cũng thừa nhận việc có nhiều thông tin được công bố trong thời gian ngắn có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư.