Thêm 2 người bị khởi tố trong vụ nâng giá thực phẩm vào trường học ở Phú Thọ

Phạm Thị Tâm (trái) và Trần Thị Minh Luyện bị khởi tố. Ảnh: TG

Ngày 30/9, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, đồng thời khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Trần Thị Minh Luyện, thủ quỹ và Phạm Thị Tâm, cán bộ y tế, thành viên Ban quản lý bếp ăn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập.

Hai bị can bị khởi tố để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ, việc khởi tố Trần Thị Minh Luyện và Phạm Thị Tâm được thực hiện trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Trần Thị Minh Luyện và Phạm Thị Tâm đã thực hiện theo chỉ đạo của Trần Thu Đông, Hiệu trưởng và Hoàng Thị Xuân Hòa, kế toán của nhà trường.

Theo đó, Luyện và Tâm có nhiệm vụ liên hệ mua thực phẩm từ các hộ kinh doanh để phục vụ bếp ăn của trường. Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình thực hiện, hai bị can đã nâng khống giá thực phẩm so với giá thực tế. Hành vi này được thực hiện hằng ngày trong quá trình mua thực phẩm, qua đó tạo ra khoản tiền chênh lệch từ giá thực tế và giá được ghi nhận.

Theo kết quả điều tra được Công an tỉnh Phú Thọ công bố, từ tháng 3/2024 đến tháng 5/2025, các bị can đã giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Số tiền này được xác định phát sinh từ việc nâng khống giá thực phẩm trong quá trình tổ chức mua sắm, phục vụ bếp ăn của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập.

Trước đó, ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Trần Thu Đông, Hiệu trưởng và Hoàng Thị Xuân Hòa, kế toán Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập. Cả hai bị can bị điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.