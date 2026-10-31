Thêm 2 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở Bệnh xá Đức Phổ

Ngày 31/10, tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ (Bệnh xá Hố Sâu, thuộc tổ Hố Sâu, thôn Đồng Răm, xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi), lực lượng chức năng tiếp tục triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo thông tin nhân chứng cung cấp.

Trong đợt 3 tổ chức tìm kiếm tại Bệnh xá Đức Phổ, xã Đặng Thùy Trâm đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Q.N)

Trong ngày, lực lượng chức năng đã đào tìm khoảng 50m² bằng phương pháp cơ giới kết hợp thủ công và phát hiện, quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật như cúc áo, ống hít, tăng, võng bộ đội, chai dầu gió và gương tròn.

Các hài cốt được đưa vào quách đúng quy định và bàn giao cho Phòng Văn hóa - Xã hội xã bảo quản.

Như vậy, trong đợt 3 tổ chức tìm kiếm tại Bệnh xá Đức Phổ, xã Đặng Thùy Trâm đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ.

Tính từ khi triển khai công tác tìm kiếm, quy tập trên địa bàn đến nay, xã đã quy tập được tổng cộng 12 hài cốt liệt sĩ. Các lực lượng tiếp tục rà soát, dò tìm tại những vị trí nghi ngờ, bảo đảm an toàn và đúng quy trình.