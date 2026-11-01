Thêm 2 dự án nhà ở cho gia đình LLVT trong Quân đội tại Định Công, Hà Nội

Được sự đồng ý của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm, nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện các dự án.

Dự án tại ô đất CT-1.1: Tổng vốn đầu tư dự kiến 875 tỷ đồng

Dự án nhà ở cho gia đình LLVT trong Quân đội tại ô đất ký hiệu CT-1.1, phường Định Công, TP Hà Nội, nằm trong đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc và Tây Bắc khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, tỷ lệ 1/500, được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 6446/QĐ-UBND ngày 26-11-2018.

Đoàn công tác Tổng công ty 319 kiểm tra Dự án xây dựng nhà ở xã hội tại Uy Nỗ, xã Đông Anh, TP Hà Nội. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Dự án có quy mô sử dụng đất rộng 3.976m², mật độ xây dựng tối đa 40%, chiều cao công trình tối đa 30 tầng, tối đa 2 tầng hầm, quy mô dân số tối đa 1.500 người. Mục tiêu đầu tư là xây dựng nhà ở cho LLVT trong Quân đội, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Theo quy hoạch, khu đất được định hướng chức năng là đất nhà ở cao tầng. Hiện trạng sử dụng đất chủ yếu là đất nông nghiệp do các hộ dân quản lý, sử dụng, chưa giải phóng mặt bằng. Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được UBND thành phố phê duyệt, vị trí khu đất nêu trên cơ bản không thay đổi chức năng sử dụng đất so với Quyết định số 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội.

Sơ bộ tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 875 tỷ đồng. Dự án có tiến độ thực hiện 30 tháng, thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm lập, trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500. Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc sẽ được xác định cụ thể trong quá trình triển khai, bảo đảm phù hợp quy hoạch đô thị và nông thôn, hiệu quả dự án, kết nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại khu vực.

Dự án tại số 25, ngõ 66 đường Kim Giang: Tổng vốn đầu tư dự kiến 450 tỷ đồng

Dự án nhà ở cho gia đình LLVT trong Quân đội tại số 25, ngõ 66 đường Kim Giang, phường Định Công, TP Hà Nội, có vị trí phía Bắc giáp ngõ 66 đường Kim Giang; phía Nam và phía Đông giáp khu dân cư hiện hữu; phía Tây giáp đường bê tông cạnh khu chung cư Công an.

Dự án có tổng diện tích khu đất khoảng 3.504m², trong đó diện tích thực hiện dự án khoảng 2.490m², diện tích nằm trong quy hoạch đường giao thông của địa phương khoảng 1.014m². Công trình có mật độ xây dựng tối đa 45%, chiều cao khoảng 17 tầng, tối đa 3 tầng hầm, quy mô dân số khoảng 350 người.

Khu đất là đất quốc phòng đã được phê duyệt quy hoạch chuyển giao cho địa phương quản lý theo Quyết định số 47/QĐ-TTg ngày 9-5-2024 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện trạng khu đất có nhà cũ do Binh đoàn 12 quản lý.

Sơ bộ tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 450 tỷ đồng. Dự án có tiến độ thực hiện 30 tháng, thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của dự án sẽ được xác định, chuẩn hóa sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư, thông qua quá trình lập, điều chỉnh (nếu có), phê duyệt quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500. Các giải pháp thiết kế phải bảo đảm phù hợp với đặc thù của Quân đội, quy chuẩn về nhà chung cư và các quy định liên quan.

Đối với cả 2 dự án, nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở cho LLVT nhân dân theo loại hình nhà ở xã hội được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo quy định của pháp luật về nhà ở và các văn bản liên quan.

Nhà đầu tư quan tâm gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư trong thời hạn 20 ngày, từ 8 giờ ngày 29-10-2026 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 17-11-2026.

Hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp tại Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), số 5 đường Nguyễn Tri Phương, phường Ba Đình, TP Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Đại tá Đỗ Hồng Minh, Phó trưởng phòng Chính sách nhà ở (Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), điện thoại: 069 536 414.

Tác giả: Nguyễn Trung Kiên

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Đại tá Nguyễn Minh Khiêm (quân phục bên phải ảnh), Tổng giám đốc Tổng công ty 319 kiểm tra Dự án xây dựng nhà ở xã hội tại Uy Nỗ, xã Đông Anh, TP Hà Nội. Ảnh do đơn vị cung cấp