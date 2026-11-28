2 chứng chỉ mới gồm Oxford Test of English (OTE) và Oxford Test of English Advanced (OTE Advanced). Theo đề xuất, thí sinh sở hữu chứng chỉ OTE đạt tối thiểu 81 điểm hoặc OTE Advanced đạt từ 111 điểm sẽ đủ điều kiện được miễn thi môn tiếng Anh trong xét tốt nghiệp THPT năm 2027.

Đây là 2 bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh do Oxford University Press (OUP) phát triển, thuộc Đại học Oxford (Vương quốc Anh). Cả hai đều được thực hiện trên máy tính, đánh giá đầy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.

Học sinh Gia Lai dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: T.D

Trước đó, vào tháng 5-2026, Bộ GD&ĐT đã công nhận 2 chứng chỉ này tương đương với các bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Trong đó, OTE đạt 81 điểm tương đương bậc 3/6, còn OTE Advanced đạt 111 điểm tương đương bậc 4/6.

Theo danh mục tại dự thảo, ngoài 2 chứng chỉ Oxford, các chứng chỉ tiếng Anh tiếp tục được đề xuất sử dụng để miễn thi gồm TOEFL ITP từ 450 điểm, TOEFL iBT từ 45 điểm, IELTS từ 4.0 và TOEIC đủ 4 kỹ năng với mức tối thiểu: nghe 275, đọc 275, nói 120 và viết 120 điểm.

Các chứng chỉ khác gồm: B1 Preliminary, B1 Business Preliminary, B1 Linguaskill của Cambridge; Aptis ESOL B1 của British Council; Pearson English International Certificate (PEIC) Level 2; PTE Academic từ 43 điểm và Versant English Placement Test (VEPT) từ 43 điểm.

Ngoài ra, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đạt từ bậc 3 trở lên cũng thuộc diện được đề xuất miễn thi.

Như vậy, danh mục dự kiến năm 2027 có 14 loại chứng chỉ tiếng Anh, bên cạnh các chứng chỉ của những ngoại ngữ khác như tiếng Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật và Hàn Quốc. Tổng cộng có 24 chứng chỉ ngoại ngữ được liệt kê trong danh mục dự thảo.

Một điểm đáng chú ý khác là từ ngày 1-1-2028, Bộ GD&ĐT dự kiến chỉ xem xét miễn thi đối với chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam đạt từ bậc 3 trở lên hoặc chứng chỉ nước ngoài đã được Bộ công nhận sử dụng trong hệ thống giáo dục quốc dân và đạt từ bậc 3 trở lên.