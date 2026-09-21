Thêm 2 cầu thủ nhập tịch thành công, 1 lên tuyển

Williams Minh Hoàng đón niềm vui kép

Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc nhập tịch Việt Nam cho 2 cầu thủ đang thi đấu trong màu áo Công an TPHCM là Olaha Mạnh Đức và Williams Minh Hoàng đã diễn ra chiều 18-9 tại Sở Tư pháp TPHCM. Thực tế, việc nhập tịch cho 2 cầu thủ này đã hoàn tất thủ tục từ cách đây gần 1 tháng và họ đã thi đấu tại V.League với danh nghĩa công dân Việt Nam trong màu áo của CLB Công an TPHCM.

Với riêng Williams Minh Hoàng, niềm vui nhân đôi khi được HLV Kim Sang-sik gọi tập trung vào đội tuyển quốc gia Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026: "Tôi hạnh phúc vì điều ấy. Tôi cảm ơn mọi người đã giúp tôi có được ngày hôm nay", Williams Minh Hoàng thổ lộ.