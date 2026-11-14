Thêm 17 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Quảng Trị, 2 mộ phần có bia đá ghi rõ quê quán

Lần theo ký ức nhân chứng lịch sử

Ngày 14/11, theo thông tin từ Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã cất bốc được 3 hài cốt kèm nhiều di vật tại xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Tại khu vực rừng tràm của người dân ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, đơn vị quy tập cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ. Hài cốt còn nhiều răng, xương cánh tay, cẳng chân và nhiều phần xương khác đã gãy, vỡ, mục. Di vật kèm theo gồm tấm tăng, cúc áo, đinh đóng quan tài và thắt lưng.

Đáng chú ý, 2 phần mộ kể trên đều có bia đá khắc tên, quê quán, năm hy sinh của liệt sĩ. Cơ quan chức năng đang xác minh cụ thể các thông tin trên bia.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Dân Hóa (Ảnh: H.C).

Còn tại khu vực Di tích lịch sử Cổng Trời, xã Dân Hóa, Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 phát hiện, cất bốc được 1 hài cốt liệt sĩ kèm di vật gồm 9 đinh đóng quan tài, 8 cúc áo, chiếc lược nhôm và 1 tấm tăng.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, thông tin ban đầu được cung cấp bởi ông Đinh Thắng (SN 1959), trú tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa. Ông Thắng cho biết, khoảng năm 1989–1990, khi tham gia lực lượng dân quân xã, ông được địa phương điều động cùng một số dân quân thực hiện cất bốc 24 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cổng Trời. Theo lời kể của ông Thắng, trước đó, khu vực này từng là nơi an táng các liệt sĩ thuộc Trung đoàn 152, Bộ Tư lệnh 500.

Thông tin về liệt sĩ khắc trên bia đá (Ảnh: H.C).

Trên cơ sở thông tin nhân chứng cung cấp, đoàn công tác đã tổ chức khảo sát thực địa, kiểm tra các vị trí nghi có mộ liệt sĩ đồng thời gặp gỡ, trao đổi với các nhân chứng, người cao tuổi và những người từng công tác tại địa phương qua các thời kỳ để tiếp tục thu thập, xác minh, đối chiếu thông tin. Việc kết hợp khảo sát thực địa với rà soát nhân chứng, tài liệu lịch sử có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định chính xác khu vực, phạm vi tìm kiếm, hạn chế bỏ sót thông tin liên quan đến các phần mộ liệt sĩ.

Quyết tâm trong "Chiến dịch 500 ngày đêm"

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị, trong năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 221 hài cốt liệt sĩ. Đối với công tác xác định danh tính các liệt sĩ, tỉnh cũng đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ và hài cốt liệt sĩ mới quy tập, bàn giao 13.285 mẫu sinh phẩm đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quốc gia, Bộ Y tế phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ, sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch.

Bước vào giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Quảng Trị tiếp tục thành lập các tổ công tác liên ngành, tổ nghiên cứu chuyên sâu, tập trung rà soát nhân chứng, thu thập, phân tích và đối chiếu hồ sơ, tài liệu lịch sử, bản đồ, tọa độ các khu vực chiến trường liên quan. Các lực lượng cũng xác định chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập cụ thể: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phấn đấu quy tập 247 hài cốt liệt sĩ, Sư đoàn 968 là 153 hài cốt và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 là 150 hài cốt. Tỉnh Quảng Trị cũng tiếp tục đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu, thu thập mẫu sinh phẩm và ứng dụng khoa học, công nghệ trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Những di vật được tìm thấy trong đợt quy tập (Ảnh: H.C).

Việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ từ xác minh thông tin, khảo sát thực địa đến tìm kiếm, quy tập và giám định ADN góp phần nâng cao hiệu quả công tác, từng bước đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và nhân dân.

Thêm 17 hài cốt liệt sĩ được quy tập

Từ ngày 13/10 đến 30/10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đã tìm kiếm, quy tập 8 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 7 hài cốt tại xã Ái Tử và 1 hài cốt tại xã Vĩnh Linh. Từ ngày 2/11 đến 13/11, tại xã Triệu Phong, Đội này tiếp tục tìm kiếm, quy tập thêm 6 hài cốt liệt sĩ nằm dưới các vị trí giao thông hào và hầm cá nhân bị bom đánh sập.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật gắn với đời sống, chiến đấu của bộ đội như: tăng, võng dù, dao găm, cúc áo, bát B52, thắt lưng, hộp tiếp đạn AK, đạn 12,7mm và nắp bình tông. Hiện, 14 trong tổng số 17 hài cốt liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ.

Toàn bộ 17 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về nơi bảo quản, chăm sóc và hương khói trang nghiêm, đúng quy định. Các đội tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm, đồng thời xác minh thông tin nhân chứng, tư liệu lịch sử.

Kết quả này góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm", thể hiện trách nhiệm và sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị trong hành trình tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương và gia đình.