Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 19/10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 600 m³ đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm. Qua đó, phát hiện, quy tập thêm 14 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất tại hiện trường.

Thêm 14 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo thống kê, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Ở đợt 1, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Bước sang đợt 2, từ ngày 15/10 đến ngày 19/10, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi tại Khu B, phát hiện, quy tập tổng cộng 47 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 15 bộ kèm di vật.

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 778, trong đó có 322 bộ kèm di vật. Cụ thể, có 745 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang được các lực lượng khẩn trương triển khai, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chiều 19/10, tại TP.HCM, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức Hội nghị chuyên đề về hỗ trợ cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê hương. Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp tăng cường phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền và tháo gỡ khó khăn trong công tác đưa hài cốt liệt sĩ về quê. Đồng thời, kiến nghị đẩy nhanh thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Thời gian qua, hội đã hỗ trợ hơn 120 gia đình liệt sĩ về thủ tục hành chính, phương tiện đi lại, ăn ở, vé tàu miễn phí và tổ chức cất bốc, đưa hài cốt liệt sĩ từ các nghĩa trang phía Nam về quê an táng. Tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng do hội viên, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đóng góp.