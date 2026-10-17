Thêm 13 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 17/10, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được triển khai với phạm vi tìm kiếm mở rộng.

Trong ngày, các lực lượng đã xử lý hơn 650 m³ đất, phục vụ việc rà soát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải trọng tải 3,5 tấn tham gia đào, vận chuyển đất.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai.

Kết quả, riêng ngày 17/10, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm 13 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật đi kèm. Tính trong 3 ngày, từ ngày 15 đến hết ngày 17/10, đợt tìm kiếm thứ hai đã phát hiện, quy tập 33 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó 11 bộ có di vật kèm theo.

Trước đó, trong đợt tìm kiếm thứ nhất, các lực lượng đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, lễ truy điệu và an táng đã được tổ chức theo quy định.

Quy tập thêm 13 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 17/10/2026, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 764, trong đó có 318 bộ hài cốt kèm di vật.

Theo thống kê, trong tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, 731 hài cốt được quy tập riêng lẻ; 33 hài cốt được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể. Các vị trí này gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập tại Khu B vẫn đang được các lực lượng tiếp tục thực hiện. Với tinh thần trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc, các đơn vị nỗ lực mở rộng phạm vi tìm kiếm, góp phần đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.