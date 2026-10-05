Thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 5/10, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM). Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 1 bộ di vật.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 5/10, các lực lượng đã xử lý hơn 500m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Tìm thấy thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Để phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 13 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ di vật tại Khu B.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 5/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 731 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 307 bộ kèm di vật.

Công tác tìm kiếm hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang diễn ra.

Trong tổng số này, 698 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được các lực lượng triển khai nhằm làm rõ các vị trí còn lại, đưa các liệt sĩ về với đất mẹ và phục vụ công tác xác định danh tính, thân nhân theo quy định.