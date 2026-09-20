Thêm 129 thuốc dược liệu được đề xuất bảo hiểm y tế thanh toán, có thuốc chỉ chi trả 50%

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành danh mục thuốc dược liệu, thuốc kết hợp dược chất với dược liệu, thuốc cổ truyền và dược liệu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

Nếu được thông qua, danh mục mới sẽ được mở rộng đáng kể, đồng thời quy định cụ thể phạm vi, tỷ lệ và điều kiện thanh toán đối với từng loại thuốc, thay vì áp dụng chung cho tất cả trường hợp.

Đề xuất bổ sung 129 thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

Theo Bộ Y tế, danh mục hiện hành được thực hiện theo Thông tư 05/2015 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, gồm 229 thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và 349 vị thuốc cổ truyền.

Tại dự thảo mới, Bộ Y tế đề xuất danh mục thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền gồm 358 mục, tăng 129 mục so với danh mục hiện hành.

Trong khi đó, danh mục dược liệu dự kiến gồm 344 mục, giảm 5 mục so với danh mục 349 vị thuốc cổ truyền đang được áp dụng.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất xây dựng riêng danh mục 35 thuốc kết hợp dược chất với dược liệu thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT. Đây là nhóm thuốc chứa đồng thời thành phần của y học hiện đại và thành phần có nguồn gốc dược liệu.

Một số hoạt chất quen thuộc cũng được đề xuất đưa vào phạm vi thanh toán với những chỉ định cụ thể.

Trong đó, Ginkgo biloba (bạch quả) dự kiến được Quỹ BHYT thanh toán trong một số trường hợp như đau do viêm động mạch, rối loạn thị giác do bệnh võng mạc tiểu đường, chóng mặt, ù tai, giảm thính lực và một số rối loạn tuần hoàn.

Silymarin, hoạt chất chiết xuất từ cây kế sữa, được đề xuất thanh toán tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu và cấp cơ bản.

Trong khi đó, curcumin, hoạt chất có nguồn gốc từ nghệ, dự kiến được thanh toán trong điều trị viêm loét dạ dày, tá tràng không xuất huyết hoặc thủng.

Không phải thuốc nào cũng được thanh toán 100%

Theo dự thảo, việc một thuốc được đưa vào danh mục không đồng nghĩa người bệnh sẽ được Quỹ BHYT thanh toán trong mọi trường hợp.

Phạm vi chi trả được thiết kế theo từng thuốc, gắn với cơ sở khám chữa bệnh, chỉ định điều trị, tỷ lệ thanh toán hoặc thời gian sử dụng.

Đơn cử, với Panax notoginseng saponins, nhóm hoạt chất chiết xuất từ tam thất, Quỹ BHYT dự kiến thanh toán 50% tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu và cấp cơ bản trong một số trường hợp như đột quỵ giai đoạn cấp, sau chấn thương sọ não hoặc sau phẫu thuật thần kinh.

Dự thảo cũng bổ sung đường dùng "tiêm" trong quy định thanh toán thuốc BHYT. Phạm vi này bao gồm tiêm bắp, dưới da, trong da, tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch, tiêm nội khớp, nội nhãn, nội dịch kính, vào các khoang của cơ thể và tiêm vào huyệt.

Theo bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, mỗi năm cả nước có khoảng 195 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT, với tổng chi hơn 160.000 tỷ đồng. Thuốc chiếm hơn 31% tổng chi của Quỹ BHYT, trong khi tỷ trọng chi cho thuốc y học cổ truyền mới khoảng 5,4%; tổng chi cho lĩnh vực y học cổ truyền khoảng 3,3%.

Trong quý I/2026, tỷ lệ bao phủ BHYT đã vượt 97% dân số. Đây là nền tảng tài chính quan trọng để mở rộng khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị bằng y học cổ truyền, nhất là tại tuyến xã và hệ thống y tế cơ sở.

Mở rộng quyền lợi nhưng phải kiểm soát hiệu quả quỹ

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, mạng lưới khám chữa bệnh y học cổ truyền tiếp tục được củng cố. Cả nước hiện có 5 bệnh viện y học cổ truyền trực thuộc Bộ và các bộ, ngành; 61 bệnh viện tuyến tỉnh cùng 10 bệnh viện tư nhân.

Bộ Y tế yêu cầu đánh giá toàn diện thực trạng khám chữa bệnh BHYT trong lĩnh vực y dược cổ truyền, đồng thời nâng cao chất lượng chuyên môn và hiệu quả sử dụng Quỹ BHYT.

Việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại cũng được yêu cầu tăng cường, qua đó giúp người bệnh tiếp cận các phương pháp điều trị an toàn, thuận lợi và hiệu quả hơn.

Đợt điều chỉnh danh mục lần này không chỉ tập trung vào thuốc dược liệu và thuốc cổ truyền. Bộ Y tế cũng dự kiến ban hành danh mục 84 dược phẩm mới thuộc phạm vi thanh toán của BHYT, trong đó có 30 thuốc điều trị ung thư có chi phí cao.