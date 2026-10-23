Thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vào chiều ngày 23.10, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết trong ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B.

Các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B Công viên Lê Thị Riêng

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào và vận chuyển đất.

Kết quả tìm kiếm trong ngày 23.10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 1 bộ di vật kèm theo; nâng tổng số hài cốt liệt sĩ quy tập được tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 2 triển khai từ ngày 15.10 đến hết ngày hôm nay lên 91 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó 22 bộ có di vật kèm theo.

Trong ngày 23.10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 1 bộ di vật kèm theo

Trước đó, triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 1 (từ ngày 23.6), TP.HCM đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao

Như vậy, sau bốn tháng tìm kiếm từ ngày 23.6 đến hết ngày 23.10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 822 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 329 bộ có di vật kèm theo.

Sau bốn tháng tìm kiếm, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 822 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Cụ thể gồm 789 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí mộ tập thể tại khu A và 6 vị trí mộ tập thể tại khu B.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.