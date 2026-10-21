Thêm 11 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 21/10, các lực lượng tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Hơn 620 m³ đất đã được xử lý trong ngày, với sự hỗ trợ của 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất.

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Trong đợt tìm kiếm thứ hai, từ ngày 15/10 đến hết ngày 21/10, lực lượng chức năng đã quy tập 69 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 17 bộ có di vật kèm theo. Riêng ngày 21/10, phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật.

Trước đó, đợt tìm kiếm thứ nhất tại Công viên Lê Thị Riêng đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ, sau đó tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 21/10, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng.

Trong đó, 324 bộ có di vật kèm theo; 767 hài cốt được phát hiện riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể.

Các vị trí mộ tập thể gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B. Hiện công tác tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập vẫn đang được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhằm đưa các hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.