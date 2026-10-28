Thêm 1 phạm nhân trốn trại giam A2 đã bị bắt

Duy cùng 3 phạm nhân khác đã bỏ trốn khỏi trại giam A2 trong lúc đi lao động vào chiều 21-10. Sau 1 tuần, Duy đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Võ Hoàng Duy bị bắt khi đang lẩn trốn ở khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm. Ảnh: CTV

Được biết, Duy là đối tượng cầm đầu trong một đường dây ma túy giữa 2 tỉnh Kon Tum và Bình Định cũ. Tháng 6-2024, Duy cùng đồng bọn bị bắt quả tang cùng với gần 100 gam ma túy.

Đến tháng 5-2025, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định (cũ) đã tuyên phạt Duy 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Từ trại tạm giam Công an tỉnh, phạm nhân đã được chuyển đến Trại giam A2 (xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Như vậy, đến thời điểm này, 2 trong số 4 phạm nhân trốn trại đã bị bắt giữ. 2 phạm nhân còn lại đang bị truy nã đặc biệt là Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tại phường An Phú, tỉnh Gia Lai) và Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú tại tỉnh Thanh Hóa).