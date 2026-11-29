Nhà máy sản xuất ô tô Omoda & Jaecoo Việt Nam chính thức khánh thành, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược đầu tư dài hạn của liên doanh giữa Tập đoàn GELEXIMCO và Tập đoàn Chery (tập đoàn xuất khẩu ô tô số 01 Trung Quốc trong 23 năm liên tiếp).

Được xây dựng trên diện tích hơn 380.000 m2, nhà máy sản xuất ô tô Omoda & Jaecoo Việt Nam được quy hoạch phát triển theo ba giai đoạn. Trong giai đoạn 1 và 2 (2025–2029), tổng vốn đầu tư đạt 319 triệu USD, với công suất thiết kế 120.000 xe/năm. Bước sang giai đoạn 3 (sau năm 2029), tổng vốn đầu tư dự kiến đạt 875 triệu USD, với kỳ vọng nâng công suất thiết kế lên 200.000 xe/năm. Nhà máy hướng tới phục vụ thị trường trong nước và từng bước mở rộng xuất khẩu, tập trung sản xuất các dòng xe thuộc thương hiệu OMODA, JAECOO và iCAUR, đặc biệt ưu tiên phát triển xe năng lượng mới, đáp ứng xu hướng chuyển đổi xanh tại Việt Nam.

Theo thông báo từ liên doanh, dự án dự kiến tạo khoảng 5.000 cơ hội việc làm trực tiếp và 20.000 cơ hội việc làm gián tiếp tại Hưng Yên, đồng thời thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật, công nghiệp phụ trợ và chuỗi cung ứng trong nước. Việc đưa nhà máy vào hoạt động không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động sản xuất, tối ưu logistics mà còn tạo nền tảng phát triển công nghiệp ô tô theo hướng hiện đại, từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và năng lực cạnh tranh tại Việt Nam.

Ông Vũ Văn Tiền – Chủ tịch Hội đồng sáng lập tập đoàn GELEXIMC phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Văn Tiền – Chủ tịch Hội đồng sáng lập tập đoàn GELEXIMCO chia sẻ: “Nhà máy sản xuất ô tô Omoda & Jaecoo Việt Nam là tâm huyết của tập thể liên doanh GELEXIMCO – Chery, được xây dựng từ khát vọng đóng góp những giá trị thiết thực cho tỉnh Hưng Yên nói riêng và Việt Nam nói chung. Chúng tôi kỳ vọng đây không chỉ là một công trình công nghiệp, mà còn là nền tảng thúc đẩy năng lực sản xuất quốc gia, từng bước đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu ô tô, vươn tầm khu vực và thế giới.”

Tại lễ khánh thành, Jaecoo J5 và iCAUR V27 được giới thiệu là hai mẫu xe đầu tiên được lựa chọn lắp ráp tại nhà máy. Jaecoo J5 có ba lựa chọn hệ truyền động gồm xăng, hybrid SHS- H và thuần điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng. Trong khi đó, iCAUR V27 là mẫu SUV địa hình, kết hợp công nghệ điện mở rộng phạm vi hoạt động (REEV).

Trong giai đoạn tiếp theo, nhà máy định hướng mở rộng danh mục lắp ráp với các mẫu xe tiềm năng như iCAUR V23, iCAUR V25, Omoda O4 và Omoda C7, tập trung phát triển các giải pháp di chuyển sử dụng năng lượng mới. Cùng ngày, Omoda & Jaecoo Việt Nam khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm, đóng vai trò kết nối hoạt động nghiên cứu, cải tiến công nghệ với sản xuất thực tế.

Trung tâm tập trung nghiên cứu nhu cầu người dùng, điều kiện giao thông, khí hậu Việt Nam; đồng thời tham gia thử nghiệm sản phẩm, nội địa hóa linh kiện và phát triển khả năng thích ứng của các công nghệ thông minh. Sự hiện diện của Trung tâm góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị từ nghiên cứu, phát triển đến sản xuất, đồng thời tạo điều kiện phát triển đội ngũ kỹ sư và năng lực công nghệ trong nước.