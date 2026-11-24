Theo Sở Y tế Hà Nội, nạn nhân vừa được xác nhận tử vong là chị T.M.H, SN 2002, bị đa chấn thương được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Như vậy, đến tối nay, vụ nổ đã có 7 người tử vong, hiện 9 người bị thương đang được điều trị tích cực.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong số các nạn nhân bị thương đang điều trị, người trẻ nhất sinh năm 2007 là cháu L.N.A bị đa chấn thương, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn; người cao tuổi nhất là bà T.T.T, sinh năm 1944, bị vết thương vùng mặt, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đống Đa đang cứu chữa cho bệnh nhân.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn còn 3 bệnh nhân đang điều trị, ngoài cháu L.N.A, còn 2 bệnh nhân nữ, một người bị chấn động não, một người bị gãy liên mấu chuyển đùi phải.

Theo Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, các bác sĩ đã nỗ lực tập trung cao nhất để cứu chữa cho các bệnh nhân. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị T.M.H đã không qua khỏi.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội xác định, nguyên nhân vụ nổ là do khí gas rò rỉ, kết hợp với ôxy trong không khí, gặp nguồn nhiệt thích hợp, dẫn đến cháy, nổ hỗn hợp khí gas và ôxy.

Chiều nay, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung mọi nguồn lực, cấp cứu và điều trị kịp thời cho các nạn nhân trong vụ nổ nghi do khí gas tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Nguyễn Trọng Khoa đề nghị Giám đốc Sở Y tế Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các bệnh viện huy động nhân lực, thuốc, máu, trang thiết bị và tập trung chuyên môn để cứu chữa người bị nạn.

Đối với những trường hợp bệnh nặng, vượt quá khả năng chuyên môn, các bệnh viện cần chủ động phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để hội chẩn hoặc khẩn trương chuyển người bệnh đến cơ sở phù hợp.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng đề nghị ngành y tế phối hợp với các cơ quan liên quan xác định danh tính những nạn nhân chưa rõ nhân thân; đồng thời quan tâm chăm sóc sức khỏe, ổn định tâm lý cho người bị nạn và thân nhân.