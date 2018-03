Thêm 1 câu chuyện con rùa bò chưa được nửa đường, anh đã có vợ mang bầu 7 tuần

'Khi nào, con rùa nó bò từ Cần Thơ ra tới Thanh Hóa thì anh mới quên em. Thế mà rùa mới bò tới Nha Trang vợ anh đã bầu 7 tuần'.

Có 1.001 lý do để người ta chia tay nhau dù trước đó họ nói yêu không lý do. Không ai muốn tình yêu đổ vỡ để rồi phải tìm một người khác bắt đầu lại từ đầu. Nhưng thực tế, không phải ai có duyên cũng nên vợ nên chồng. Tuy nhiên lại có rất nhiều người đàn ông thề non hẹn biển trong lúc yêu, đến khi chia tay lại tỏ ra lưu luyến, đau lòng. Thậm chí, chính họ là người đề nghị chia tay không phải vì hết yêu mà bởi xa quê, khác đạo.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một bài viết nói về chuyện hứa hẹn của đàn ông sau khi chia tay khiến cư dân mạng xôn xao. Chỉ sau ít giờ đăng tải, bài viết đã nhận về hàng chục nghìn lượt like và chia sẻ.

Chủ nhân bài viết chia sẻ: “Yêu nhau tha thiết, thề non hẹn biển, đến lúc chia tay anh nói vì khác đạo, xa quê. Ngày chia tay anh có chúc mình: “Chúc em sẽ tìm được người tốt hơn anh! Khi nào em lấy chồng, nhìn em hạnh phúc và cười mãn nguyện trong váy cô dâu, anh mới lấy vợ. Khi nào con rùa bò từ Cần Thơ ra tới Thanh Hóa anh mới quên em (nhà mình ở Thanh Hóa, quê người yêu cũ ở Cần Thơ)”. Thế mà rùa mới bò tới Nha Trang, vợ anh đã bầu 7 tuần, trong khi mình vẫn… ế nhăn răng”.

Đoạn hội thoại của chủ nhân bài viết và người yêu cũ.

Bài viết nhận được khá nhiều luồng ý kiến khác nhau. Có người đồng cảm với chủ nhân bài viết, người lại chê trách chia tay và người cũ có vợ rồi còn nhắn tin làm gì.

“Chia tay vì bất cứ lý do gì cũng bởi không còn yêu nhau nữa nên đừng quyến luyến. Chia tay xong là xong, liên lạc làm gì cho mệt. Hơn nữa, vợ nó đã có bầu rồi tâm lý cũng khác. Nếu mình là vợ của người yêu cũ bạn thì cho “lướt khỏi cuộc đời” mình luôn. Trên đời ai cũng ghét và thù nhất đó là người yêu nhất của chồng”, một cô nàng bày tỏ quan điểm.

“Đừng nghĩ là rùa bò chậm vì chúng còn thắng cả thỏ. Vậy mới nói đàn ông nói thì hay nhưng làm thì… chẳng ai muốn nhắc đến. Mỗi khi nghĩ cũng muốn chửi thề, bạn là quá hiền đấy!”, tài khoản H.P bình luận.

Mina