Thêm 1.500 tỷ đồng trái phiếu TCBS sắp đổ vào thị trường

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, HOSE: TCX) vừa chính thức công bố thông tin về đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 với mã trái phiếu TCXPO2628003.

Cụ thể, TCBS dự kiến chào bán 15 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng mỗi trái phiếu. Theo đó, tổng giá trị chào bán theo mệnh giá lên tới 1.500 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng kể từ ngày phát hành, dự kiến được phát hành vào ngày 4/11 năm nay.

Về phương án lãi suất, trái phiếu áp dụng mức lãi suất cố định 8%/năm cho kỳ tính lãi đầu tiên. Đối với các kỳ tính lãi còn lại, lãi suất sẽ thả nổi và được tính bằng tổng của 2,7%/năm cộng với lãi suất tham chiếu.

TCBS dự kiến chào bán 15 triệu trái phiếu với giá trị 1.500 tỷ đồng (Ảnh: TCBS).

Thời gian nhận đăng ký mua trái phiếu và nộp tiền diễn ra từ ngày 15/10 - 4/11/2026. Số lượng đăng ký đặt mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân là 10 trái phiếu, tương đương 1 triệu đồng. Trong khi đó, nhà đầu tư tổ chức phải mua tối thiểu 50.000 trái phiếu, tương đương 5 tỷ đồng.

Theo thông báo, toàn bộ nguồn tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ được TCBS sử dụng để đầu tư cho hoạt động giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng thị phần và số lượng khách hàng.

Đồng thời, nguồn tiền cũng sẽ được sử dụng trong đầu tư vào hoạt động tự doanh chứng khoán và các giấy tờ có giá để duy trì mức sinh lời cao trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang định giá hấp dẫn.

Theo kế hoạch đăng ký chào bán trái phiếu, TCBS được chấp thuận chào bán tổng cộng 50 triệu trái phiếu chia làm 4 đợt.

Ở 2 đợt trước đó, TCBS đã chào bán thành công 10 triệu trái phiếu ở mỗi đợt. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành ở 2 đợt là 2.000 tỷ đồng. Theo đó, doanh nghiệp còn 1 đợt phát hành trái phiếu cuối cùng, gồm 15 triệu trái phiếu mã TCXPO2628004, dự kiến được phân phối sau khi kết thúc đợt 3.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2026, tổng doanh thu hoạt động của công ty đạt 3.745 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, TCBS đạt 3.555 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương khoảng 47% kế hoạch cả năm. Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.839 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng vừa hoàn tất phát hành gần 555 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, nâng vốn điều lệ lên mức xấp xỉ 33.300 tỷ đồng.