The Weeknd tri ân âm nhạc của Vương Phi

Trong đêm diễn ngày 24/10 tại sân vận động Kai Tak, Hong Kong, The Weeknd bất ngờ giới thiệu ca khúc mới mang tên Hong Kong. Đây là một sáng tác chưa được phát hành chính thức, được cho là dành riêng cho thành phố này. Điểm nhấn của sản phẩm nằm ở việc sử dụng sample từ 季候風 (Seasonal Wind), ca khúc tiếng Quảng Đông do Vương Phi thể hiện và phát hành năm 1993.

Sự kết hợp giữa âm hưởng R&B đậm màu sắc u tối vốn là dấu ấn của The Weeknd với giai điệu từ một nhạc phẩm kinh điển của Vương Phi tạo nên sự giao thoa đáng chú ý giữa âm nhạc đương đại và văn hóa bản địa Hong Kong. Thay vì chỉ mang đến một tiết mục quen thuộc trong danh sách biểu diễn, nam ca sĩ lựa chọn giới thiệu một sản phẩm mới có sự liên kết trực tiếp với địa điểm tổ chức concert.

Theo InMusic, ca khúc xuất hiện vào khoảng giữa chương trình. Tên bài hát được trình chiếu trên những màn hình lớn của sân vận động, trong khi hệ thống ánh sáng chuyển sang tông màu neon. Tiếng synth trầm cùng âm bass mạnh mở đầu phần trình diễn, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều người hâm mộ lập tức sử dụng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này.

Không chỉ có âm nhạc, phần trình diễn còn được hỗ trợ bởi một video độc quyền dành cho các đêm diễn tại Hong Kong. Những hình ảnh thành phố về đêm, sắc xanh lạnh cùng cách xử lý khung hình giàu tính nghệ thuật gợi liên tưởng đến phong cách điện ảnh của đạo diễn Vương Gia Vệ. Sự kết hợp giữa hình ảnh đô thị, ánh sáng và không khí có phần cô độc tiếp tục phù hợp với thế giới nghệ thuật thường thấy trong các sản phẩm của The Weeknd.

Việc lựa chọn hình ảnh gợi nhắc điện ảnh Hong Kong cũng giúp tiết mục có thêm chiều sâu về mặt văn hóa. Thành phố không đơn thuần đóng vai trò bối cảnh cho một buổi biểu diễn, mà trở thành nguồn cảm hứng trực tiếp cho âm nhạc và phần hình ảnh được xây dựng xung quanh ca khúc.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu The Weeknd thể hiện sự quan tâm đến âm nhạc và văn hóa Hong Kong. Nam ca sĩ từng chia sẻ album Fuzao của Vương Phi, qua đó cho thấy sự chú ý dành cho nữ nghệ sĩ được xem là một trong những giọng ca có ảnh hưởng của nhạc Hoa ngữ.

Trước thềm các buổi biểu diễn tại Hong Kong, The Weeknd cũng gặp gỡ nam diễn viên Lương Triều Vỹ. Bức ảnh ghi lại cuộc gặp được anh chia sẻ cùng nhạc nền là Dream Lover, ca khúc gắn liền với bộ phim Chungking Express (Trùng Khánh Sâm Lâm, 1994) của Vương Gia Vệ. Cuộc gặp gỡ này tiếp tục tạo nên mối liên hệ giữa chuyến thăm của nam ca sĩ với những dấu ấn nổi bật của văn hóa đại chúng Hong Kong. Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh cũng là những gương mặt văn hóa được nhắc đến trong bối cảnh chuyến thăm của nghệ sĩ người Canada.

Việc đưa âm nhạc của Vương Phi vào sáng tác mới vì thế có thể được xem là một hình thức tri ân dành cho di sản âm nhạc địa phương. Tuy nhiên, những thông tin về ca khúc hiện chủ yếu đến từ bài viết của InMusic; thời điểm phát hành chính thức, danh sách những người tham gia sản xuất và các chi tiết liên quan đến việc sử dụng sample vẫn cần được xác nhận thêm.

Màn ra mắt Hong Kong diễn ra trong chặng châu Á của After Hours Til Dawn Tour, chuyến lưu diễn tiếp tục ghi dấu bằng những màn kết hợp và khoảnh khắc bất ngờ trên sân khấu. Trước đó, ngày 8/10, Jennie của BLACKPINK đã xuất hiện cùng The Weeknd tại Seoul để lần đầu trình diễn trực tiếp ca khúc One of the Girls. Sản phẩm được phát hành trong mối liên hệ với series truyền hình The Idol của HBO và trở thành một trong những bản nhạc được khán giả chú ý trong năm 2023.

Nếu màn kết hợp với Jennie mang đến cơ hội tái hiện một ca khúc đã được khán giả biết đến, việc giới thiệu Hong Kong lại mở ra một hướng tiếp cận khác: đưa chất liệu văn hóa của từng điểm đến vào chính trải nghiệm concert. Đây cũng là cách tạo nên những khoảnh khắc mang tính địa phương trong một chuyến lưu diễn quốc tế, khiến mỗi chặng diễn có khả năng sở hữu dấu ấn riêng.

Dẫu vậy, vẫn còn quá sớm để xác định Hong Kong sẽ được phát hành độc lập, nằm trong một dự án âm nhạc mới hay chỉ được trình diễn trong khuôn khổ chuyến lưu diễn. Những thông tin tiếp theo từ The Weeknd sẽ quyết định liệu tiết mục đặc biệt này có trở thành một sản phẩm chính thức trong sự nghiệp của nam ca sĩ hay không.

Trong lúc chờ đợi, màn ra mắt tại Kai Tak Stadium đã tạo nên một điểm nhấn đáng chú ý của chặng diễn Hong Kong. Sự kết hợp giữa âm nhạc của The Weeknd, di sản của Vương Phi và cảm hứng hình ảnh từ điện ảnh Hong Kong cho thấy một cách tiếp cận giàu tính bản địa, đồng thời mở rộng câu chuyện nghệ thuật của nam ca sĩ trên sân khấu quốc tế.