The Weeknd lập kỷ lục mới: Tour diễn After Hours Til Dawn vượt mốc 1,3 tỷ đô

Theo xác nhận từ đơn vị tổ chức Live Nation vào ngày 5/11, đêm nhạc cuối cùng diễn ra tại Sân vận động quốc gia TM ở Kuala Lumpur (Malaysia) tối 4/11 đã khép lại chuyến lưu diễn After Hours Til Dawn của The Weeknd. Với tổng doanh thu vượt mốc 1,3 tỷ đô la (khoảng 33.000 tỷ đồng), đây là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất lịch sử của một nghệ sĩ nam solo.

The Weeknd khép lại chuyến lưu diễn toàn cầu với tổng doanh thu vượt mốc 1,3 tỷ đô la.

Tour diễn của The Weeknd hiện đứng thứ ba trong danh sách các chuyến lưu diễn ăn khách nhất mọi thời đại. Thành tích này chỉ xếp sau The Eras Tour của Taylor Swift (hơn 2 tỷ đô la - khoảng 51.000 tỷ đồng) và Music of the Spheres của Coldplay (hơn 1,5 tỷ đô la - khoảng 38.000 tỷ đồng), đồng thời vượt qua kỷ lục 939 triệu đô la (khoảng 24.000 tỷ đồng) của tour Farewell Yellow Brick Road - Elton John.

The Weeknd vượt qua huyền thoại Elton John để dẫn đầu doanh thu của nghệ sĩ nam.

Khởi động từ tháng 7/2022 tại sân vận động Lincoln Financial Field ở Philadelphia (Mỹ), After Hours Til Dawn bao gồm 176 buổi biểu diễn tại 67 thành phố thuộc 30 quốc gia trên 5 châu lục, bán ra hơn 9 triệu vé. Sau khi cán mốc 1 tỷ đô la (gần 26.000 tỷ đồng) vào năm 2025, tour diễn tiếp tục tiêu thụ hơn 3 triệu vé và thu về hơn 500 triệu đô la (khoảng 13.000 tỷ đồng) riêng trong năm 2026. Vào tháng 7/2026, chương trình dẫn đầu bảng xếp hạng Boxscore hằng tháng của Billboard với hơn 120 triệu đô la (tương đương 3.000 tỷ đồng) từ gần 900.000 vé.

Hơn 9 triệu khán giả tại 67 thành phố đã tham dự tour After Hours Til Dawn.

Trong suốt hành trình tại Bắc Mỹ và châu Âu, nam ca sĩ liên tục lập kỷ lục ở các sân vận động lớn. Anh là nghệ sĩ nam solo có số buổi diễn nhiều nhất trong một tour tại Rogers Centre (Toronto, 6 đêm) và SoFi Stadium (Los Angeles, 7 đêm). Tại Pháp, The Weeknd trở thành nghệ sĩ đầu tiên bán hết vé 6 đêm ở sân Stade de France trong một tour diễn, thu hút hơn 500.000 khán giả trong mùa Hè 2026. Chặng lưu diễn năm 2026 tại Anh cũng ghi nhận hơn 450.000 người xem qua 7 đêm nhạc.

Khán giả lấp đầy sân vận động Stade de France trong đêm diễn của The Weeknd.

Đêm nhạc tại Kuala Lumpur vừa qua khép lại chặng lưu diễn tại châu Á. Từ kế hoạch 11 đêm ban đầu, lịch trình đã mở rộng lên 17 buổi diễn do nhu cầu cao từ khán giả, bao gồm 3 đêm ở Bangkok và 4 đêm ở Hồng Kông. Với gần 200.000 vé bán ra tại sân vận động Kai Tak, anh trở thành nghệ sĩ nam quốc tế bán chạy nhất lịch sử Hồng Kông.

Đêm nhạc tại Hồng Kông thu hút gần 200.000 khán giả.

Theo đội ngũ sản xuất của Live Nation, để duy trì chất lượng qua 5 châu lục cũng như xử lý các lịch trình gấp rút, sân khấu đã trải qua hai lần tái thiết kế lớn. Lấy cảm hứng từ một thành phố Las Vegas u tối tiến dần đến bình minh, sân khấu được bao phủ bởi màn hình LED toàn diện. Các hệ thống vách chắn và giá đỡ ánh sáng cũng được cải tiến để lắp đặt nhanh hơn, giúp nghệ sĩ dễ dàng tương tác với khán giả.

Chuyến lưu diễn đã đóng góp 8,5 triệu đô la (khoảng 218 tỷ đồng) cho Quỹ Nhân đạo XO và tổ chức Global Citizen nhằm hỗ trợ khắc phục nạn đói và giáo dục trẻ em toàn cầu. Trong số đó, tính riêng doanh thu của năm 2026 đã đóng góp 3 triệu đô la (khoảng 77 tỷ đồng) cho Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc (WFP) và chiến dịch mới của Global Citizen hướng tới việc nâng cao cơ hội y tế, giáo dục, kinh tế cho phụ nữ và trẻ em gái.