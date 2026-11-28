Mối quan hệ âm nhạc ăn ý giữa The Weeknd và Ariana Grande một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi nam ca sĩ liên tục có những động thái được cho là gợi ý về một màn hợp tác mới. Đặc biệt, bức ảnh một bông hoa được The Weeknd đăng tải gần đây càng khiến người hâm mộ tin rằng anh có thể góp mặt trong phiên bản mở rộng petal deluxe của Ariana Grande.

Mới đây, The Weeknd thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh một bông hoa trên trang Instagram cá nhân. Động thái tưởng chừng đơn giản này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội, đặc biệt trong cộng đồng người hâm mộ Ariana Grande. Nhiều người cho rằng đây không đơn thuần là một bức ảnh ngẫu nhiên mà có thể là tín hiệu hé lộ về màn kết hợp giữa hai nghệ sĩ trong thời gian tới.

Theo suy đoán của khán giả, hình ảnh bông hoa có thể liên quan đến một bản phối lại (remix) của ca khúc petal hoặc sự xuất hiện của The Weeknd trong phiên bản mở rộng petal deluxe. Dù chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ hai nghệ sĩ, người hâm mộ vẫn dành nhiều sự quan tâm cho giả thuyết này bởi những dấu hiệu được cho là đã xuất hiện từ trước khi dự án petal được công bố.

Trên nền tảng X, hàng loạt bình luận thể hiện sự phấn khích trước khả năng Ariana Grande và The Weeknd tái hợp. Một số khán giả cho rằng bức ảnh mà nam ca sĩ đăng tải có quá nhiều điểm đáng ngờ để xem là sự trùng hợp. Thậm chí, có người nhắc lại phát ngôn trước đây của The Weeknd với hàm ý rằng mọi thứ đều có chủ đích, qua đó càng củng cố niềm tin về một dự án âm nhạc đang được ấp ủ.

Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ còn đưa ra những dự đoán cụ thể về tên ca khúc có thể được làm mới, trong đó có giả thuyết Hate That I Made You Love Me sẽ xuất hiện dưới phiên bản remix. Một số khác mong muốn Ariana Grande và The Weeknd tiếp tục kết hợp trong ca khúc Like I Do, thậm chí hào hứng gọi đây là bộ đôi âm nhạc hoàn hảo.

Thực tế, Ariana Grande và The Weeknd từng nhiều lần chứng minh sự ăn ý thông qua những sản phẩm hợp tác trước đây. Đáng chú ý, Love Me Harder (2014) và Die For You (Remix) (2023) đều nhận được sự đón nhận tích cực từ khán giả. Đặc biệt, bản remix Die For You từng tạo nên sức hút lớn, giúp ca khúc gốc trở lại mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế sau nhiều năm phát hành.

Chính những dấu ấn này khiến khả năng hai nghệ sĩ tái hợp càng trở nên đáng mong đợi. Với màu sắc R&B đặc trưng của The Weeknd kết hợp cùng chất giọng giàu kỹ thuật của Ariana Grande, một sản phẩm chung mới hoàn toàn có thể trở thành tâm điểm của thị trường nhạc Pop quốc tế.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở những suy đoán từ người hâm mộ. Cả Ariana Grande lẫn The Weeknd đều chưa lên tiếng xác nhận về màn hợp tác trong petal deluxe. Dẫu vậy, chỉ một động thái nhỏ từ nam ca sĩ cũng đủ khiến cộng đồng mạng đặt nhiều kỳ vọng, cho thấy sức hút đặc biệt của bộ đôi mỗi khi đứng trước khả năng tái hợp.