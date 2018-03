The Weeknd hát về mối tình tan vỡ với Selena Gomez?

Giới sành nhạc nhận định trong album 'My Dear Melancholy', The Weeknd đã giãi bày hết những đau khổ và tuyệt vọng về mối tình tan vỡ với Selena Gomez.

The Weeknd hát về tình cũ trong 'Call Out My Name' Ca khúc "Call Out My Name" trong album mới của The Weeknd được cho là nói về mối tình tan vỡ giữa nam ca sĩ 28 tuổi với Selena Gomez.

Tối 29/3, nam ca sĩ Starboy đã công bố album mới có tên My Dear Melancholy (Nỗi u sầu thân mến của tôi). Ngay lập tức, những người am hiểu âm nhạc và fan của The Weeknd (tên thật là Abel Tesfaye) khẳng định anh đã hát về cuộc tình đã qua với Selena Gomez.

Ca khúc mà bóng hình của Selena Gomez hiện ra rõ nhất là Call Out My Name, khi những lời hát của The Weeknd như tìm cách xoa dịu nỗi đau mất mát của một người tình tuyệt vọng. The Weeknd và Senela Gomez bắt đầu hẹn hò hồi tháng 1/2017 và chia tay nhau vào tháng 10.

Trong Call Out My Name có đoạn: “We found each other. I have you out of a broken place. You gave me comfort. But falling for you was my mistake” (Chúng ta tìm thấy nhau. Anh đưa em ra khỏi chốn đau khổ đó. Em xoa dịu tâm hồn anh. Nhưng yêu em là một sai lầm).

The Weeknd và Selena Gomez khi còn mặn nồng. Ảnh: Billboard.

Và có vẻ như nam ca sĩ người Canada đã nhắc đến cuộc phẫu thuật ghép thận của Selena Gomez. Từ lời ca khúc, nhiều người cho rằng có thể The Weeknd từng tính hiến thận cho người yêu.

“I said I didn’t feel nothing baby, but I lied. I almost cut a piece of myself for you life. Guess I was just another pit stop. Til you made up your mind. You just waste my time” (Anh nói rằng anh chẳng cảm thấy gì, nhưng anh nói dối đấy. Chút nữa là anh đã cắt một phần thân thể mình cho cuộc sống của em. Có lẽ anh chỉ là môt chỗ dừng chân của em, cho đến khi em quyết ra đi. Em làm lãng phí thời gian của anh).

Chỉ một thời gian ngắn sau khi chia tay The Weeknd, Selena Gomez đã bị phát hiện gần gũi với tình cũ Justin Bieber. Trong bài Privilege, có vẻ như nam ca sĩ 28 tuổi trách móc tình cũ đã bội bạc.

"Enjoy your privileged life. Cause I'm not gonna hold you through the night. We said our last goodbyes. So let's just try to end it with a smile. And I don't want to hear that you are suffering. You are suffering no more. Cause I held you down when you were suffering. You were suffering" (Hãy tận hưởng cuộc sống sung sướng của em, vì anh sẽ không còn ôm em suốt đêm nữa. Chúng ta đã nói lời vĩnh biệt. Vậy hãy kết thúc bằng một nụ cười. Và anh không muốn nghe rằng em đang đau khổ. Em không còn đau khổ nữa. Vì anh đã ôm em khi em đớn đau).

Có lẽ The Weeknd đã rất đau khổ khi Selena Gomez và Justin Bieber trở lại với nhau. Ảnh: Cosmopolitan.

Nhiều người đoán The Weeknd rõ ràng không vui vẻ gì khi chứng kiến Selena Gomez và Justin Bieber quay lại với nhau.

The Weeknd sinh năm 1990, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm người Canada. Anh nổi tiếng khi phát hành album thứ 2 Beauty Behind the Madness, đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard 200.

Minh Phụng