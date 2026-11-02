The Weeknd có màn kết hợp đặc biệt với âm nhạc của 'thiên hậu' làng nhạc Hoa ngữ Vương Phi

Từ lâu, The Weeknd đã dành tình cảm cho Cantopop và những bộ phim của đạo diễn Vương Gia Vệ, trong đó có các tác phẩm Vương Phi tham gia diễn xuất. Tinh thần ấy cũng được thể hiện qua hình ảnh bìa single, sử dụng một bức ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) trong bộ sưu tập cá nhân của Christopher Doyle. Đây cũng là nhà quay phim của Chungking express - Trùng Khánh sâm lâm, có sự góp mặt của Vương Phi và Lương Triều Vỹ.

Hong Kong nhanh chóng nhận được sự chú ý sau màn trình diễn đầu tiên. Đoạn clip được The Weeknd chia sẻ trên Instagram live đã đạt hơn 18 triệu lượt xem và hơn 1 triệu lượt thích.

Ca khúc cũng kéo sự quan tâm trở lại với bản gốc Monsoon, khi ca khúc vươn lên vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng tại Trung Quốc, đứng thứ ba trên Apple Music China và lọt vào top 10 Spotify Hồng Kông. Trên bảng xếp hạng hằng ngày của Shazam China, Monsoon tăng 15 bậc lên vị trí thứ ba.

Trên Douyin, chủ đề “Lần này gió mùa thổi đặc biệt mạnh” xếp thứ 8 trên danh sách "hot search". Video gốc của Vương Phi được cho là ghi nhận lượng lượt xem và bình luận tăng mạnh trên YouTube. Ca khúc được xây dựng trên phần nhạc gốc và giọng hát tiếng Quảng Đông của Vương Phi, đưa chất liệu Cantopop kinh điển vào thế giới âm nhạc của The Weeknd.

Sự kết hợp giữa các chất liệu âm nhạc vừa US-UK, vừa đậm nét Cantopop đã nhanh chóng chiếm trọn sự yêu thích của người nghe khu vực châu Á nói chung, tại Việt Nam nói riêng. Ca khúc gợi nhắc về thời hoàng kim của Hồng Kông (Trung Quốc), với các bộ phim kinh điển lẫn âm nhạc mang tính thời đại.

Trước đó, The Weeknd cũng có cuộc gặp gỡ với "ngôi sao" điện ảnh Lương Triều Vỹ. Cuộc gặp này cũng nhanh chóng "gây sốt" trên mạng xã hội. Cộng hưởng với ca khúc Hong Kong, The Weeknd lại có thêm "bản hit" mới cho thị trường châu Á.