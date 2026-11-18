Cách đây khoảng 190 triệu năm, quá trình hình thành một trong những tuyệt tác địa chất ấn tượng nhất thế giới bắt đầu.

Nằm trong khu vực Coyote Buttes North, thuộc vùng hoang dã Paria Canyon – Vermilion Cliffs, ở độ cao khoảng 1.593 m so với mực nước biển, The Wave là địa danh nổi tiếng với những đường vân sa thạch uốn lượn độc đáo.

Ảnh: David Crane

The Wave có hình dáng nhấp nhô đặc biệt, với những cấu trúc sa thạch khổng lồ trải dài như những con sóng nhiều màu sắc. Các lớp đá mang sắc đỏ, cam, vàng và nâu đan xen, gợi liên tưởng đến những dải kẹo quế mềm mại được xếp chồng lên nhau.

Có thể xem nơi đây như một bức ảnh địa chất được lưu giữ qua hàng triệu năm, ghi lại dấu ấn của các lực tự nhiên đối với cảnh quan Trái Đất.

Địa hình The Wave được hình thành từ những cồn cát cổ đại, sau này hóa đá và trở thành sa thạch Navajo. Theo thời gian, các lớp cát được nén chặt, kết dính bởi khoáng chất, tạo thành những khối đá rắn chắc.

Những đường vân và hình dạng uốn lượn độc đáo ngày nay là kết quả của quá trình phong hóa và xói mòn kéo dài hàng triệu năm dưới tác động của gió và nước mưa.

Ảnh: David Crane

The Wave hầu như không được nhiều người biết đến cho đến những năm 1990, khi địa danh này được giới thiệu rộng rãi trong các cuốn sách hướng dẫn du lịch của Đức và xuất hiện trong bộ phim tài liệu Faszination Natur năm 1996.

Sau đó, ngày càng nhiều du khách châu Âu tìm đến khám phá khu vực. Danh tiếng của The Wave dần lan rộng, thu hút sự chú ý của du khách quốc tế đến đây.

Nhiều người mô tả hành trình đi bộ giữa những lớp đá uốn lượn tại đây là trải nghiệm kỳ lạ, siêu thực và choáng ngợp, giống như bước vào một thế giới khác. The Wave cũng là điểm đến lý tưởng dành cho những người yêu nhiếp ảnh.

Cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư đều muốn ghi lại vẻ đẹp của địa danh này.

Ảnh: David Crane

Vào giữa trưa, khi ánh nắng chiếu gần như trực tiếp xuống các vòm đá, những đường vân và màu sắc của sa thạch hiện lên rõ nét. Trong khi đó, vào buổi sáng sớm hoặc gần hoàng hôn, ánh sáng tạo nên những mảng sáng tối tương phản, khiến các khối đá nổi bật hơn trên nền sa mạc.

Mặc dù đã hóa cứng qua hàng triệu năm, các lớp sa thạch tại The Wave vẫn khá dễ bị tổn thương trước những tác động từ bên ngoài. Để bảo vệ cảnh quan tự nhiên mong manh này, Cục Quản lý Đất đai Mỹ (BLM) giới hạn số lượng khách tham quan ở mức tối đa 64 người mỗi ngày. Du khách bắt buộc phải có giấy phép trước khi vào khu vực.

Giấy phép được cấp thông qua hai hình thức bốc thăm: trực tuyến trước bốn tháng và xổ số hằng ngày trước hai ngày. Du khách cũng có thể thuê hướng dẫn viên được cấp phép để hỗ trợ hành trình khám phá.

Những điều cần biết trước khi đến The Wave

Sau khi được cấp giấy phép, du khách sẽ nhận được hướng dẫn cụ thể về hành trình, bản đồ và các thông tin cần thiết để di chuyển an toàn trong khu vực.

Ảnh: David Crane

Muốn tham quan The Wave, du khách bắt buộc phải đăng ký giấy phép thông qua hệ thống Recreation.gov. Đăng ký trực tuyến trước bốn tháng để tham gia chương trình bốc thăm chung, hoặc tham gia chương trình bốc thăm hàng ngày, được tổ chức trước hai ngày.

Nếu trúng thưởng, bạn cần đến nhận giấy phép và bản đồ vào ngày trước khi leo núi và tham dự cuộc họp an toàn. The Wave chỉ tiếp nhận tối đa 64 người hoặc 16 nhóm mỗi ngày. Mỗi nhóm không được vượt quá 6 người.

Để đến The Wave, du khách phải thực hiện chuyến đi bộ đường dài khoảng 10,3 km (6,4 dặm) cả đi lẫn về, xuất phát từ bãi đỗ xe Wire Pass Trailhead. Đây là hành trình tương đối vất vả, đòi hỏi thể lực tốt và khả năng định hướng trong khu vực hoang dã.

Từ bãi đỗ xe, du khách băng qua đường House Rock Valley Road, sau đó đi về phía bắc dọc theo lòng suối khoảng 800 m để đến biển báo đánh dấu ranh giới khu vực được cấp phép. Từ đây, tiếp tục di chuyển theo lộ trình được hướng dẫn để đến The Wave.

Khu vực này không có đường mòn được xây dựng, cơ sở dịch vụ hay nguồn nước uống. Vì vậy, du khách cần chuẩn bị đủ nước, thức ăn, giày đi bộ phù hợp và các vật dụng cần thiết.