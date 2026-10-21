The Upper East Saigon đắp chiếu nhiều năm vẫn đạt giải

Tại lễ trao giải lần thứ 12 của PropertyGuru Vietnam Property Awards, dự án The Upper East Saigon do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Lộc phát triển đã nhận giải "Best Multigeneration Living Condo Development" (Dự án căn hộ dành cho gia đình đa thế hệ xuất sắc nhất). Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp này tham dự giải thưởng với dự án căn hộ hạng sang hướng đến nhu cầu sống của nhiều thế hệ trong một gia đình.

Từ cảm hứng kiến trúc và lối sống tại Manhattan, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Lộc hướng đến không gian cư trú kết hợp lợi thế ven sông với tính riêng tư và khả năng kết nối đô thị. The Upper East Saigon gồm 336 căn hộ tại 5 tòa tháp, được quy hoạch theo hướng biệt lập. Mỗi tầng có 3-4 căn hộ và toàn bộ căn hộ đều là căn góc.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Lộc nhận giải "Best Multigeneration Living Condo Development"

Điều khá bất ngờ là trước khi hình thành cái tên The Upper East Saigon, dự án này đã có nhiều lần đổi công năng, đổi tên và đắp chiếu nhiều năm sau đó.

Theo các dữ liệu, dự án này ban đầu có tên Chung cư cao cấp Thái Bình Plaza do Công ty TNHH Đá xây dựng Bình Dương làm chủ đầu tư, dự án được triển khai từ năm 2008 với diện tích 14.000 m2 tại vị trí đặc địa 4 mặt tiền trên đường Đồng Văn Cống Tp. Thủ Đức (cũ). Dự án gồm 5 block chung cư, mỗi block cao 20 tầng gồm 360 căn hộ có diện tích từ 120 - 180 m2.

Tới năm 2010, dự án chính thức được hoàn thiện. Sau đó, tháng 10/2010, Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã cấp 370 sổ hồng cho các sản phẩm tại dự án. Tuy nhiên, việc bán hàng lại không hiệu quả vì khách hàng không mua nhà.

Bệnh viện Phúc An Khang được đổi tên thành The Upper East Saigon

Theo ông Trịnh Minh Hải, chuyên gia bất động sản cá nhân cho biết, nguyên nhân dự án không bán được hàng là do diện tích căn hộ quá lớn dẫn đến giá trị căn hộ cao nên khách hàng không mua ở thời điểm đó. Bên cạnh đó, dự án này được triển khai đúng thời điểm thị trường bất động sản khủng hoảng (năm 2010)...

Đến năm 2013, Công ty TNHH Đá xây dựng Bình Dương xin chuyển công năng dự án này thành bệnh viện và được chấp thuận.

Cũng trong năm, Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang được thành lập để vận hành Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang. Tuy nhiên chỉ vận hành được một thời gian, đến tháng 4/2017, Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang chính thức dừng hoạt động. Nguyên nhân do hoạt động không hiệu quả và công ty liên tục phải bù lỗ.

Sau đó, Tập đoàn Hasco Group đã mua lại dự án này và xin được chuyển đổi công năng từ bệnh viện sang nhà ở.

Ngày 12/11/2019, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Tp.HCM đã có công văn số 5287/SQHKT-QHKTT về việc ý kiến chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng - phương án kiến trúc dự án khu chung cư cao tầng tại địa điểm số 800 đường Đồng Văn Cống (với chức năng chính: chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ; tầng cao tối đa: 23 tầng; quy mô dân số tối đa: 1.040 người).

Tập đoàn Hasco khởi công dự án năm 2021

Cuối năm 2021, Tập đoàn Hasco Group đã tổ chức khởi công xây dựng dự án này. Theo thông báo của Hasco đơn vị này sẽ là chủ đầu tư mới của dự án, đơn vị nhà thầu thi công là Coteccons, dự án cũng đổi tên thành chung cư Swiss-Bel Residences Upper East Saigon.

Đầu tháng 4/2023, Hasco Group ký kết hợp tác với Tập đoàn Banyan Tree (Singapore) quảng bá dự án với tên gọi Skypark Atria Saigon.

Đến thời điểm hiện tại dự án lại khoác lên mình cái tên mới: The Upper East Saigon do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Lộc phát triển. Chưa rõ việc thay tên lần này có khỏa lấp được quá khứ không mấy hào quang của dự án hay không? Nhưng thực tế, dự án nhà ở được chuyển đổi từ bệnh viện cũng khiến người mua cảm thấy dè chừng.

Theo dữ liệu, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Lộc thành lập tháng 6/2020, địa chỉ tại Phòng số CP1.18.01, tầng 18, tháp 1 Tòa nhà Capital Place, số 29 đường Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Tp.Hà Nội; người đại diện pháp luật, Chủ tịch HĐQT là bà Nguyễn Thị Ánh (SN 1979).

Khi mới thành lập, doanh nghiệp này có vốn 50 tỷ đồng, trong đó bà Nguyễn Thị Ánh sở hữu 70% vốn, Vũ Thuỳ Linh sở hữu 20% vốn và 10% vốn còn lại thuộc về Vũ Đức Huy.

Cập nhật đến tháng 5/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Lộc có vốn 800 tỷ đồng.

Về phần Hasco Group, doanh nghiệp này gắn liền với tên tuổi vợ chồng doanh nhân Vũ Đức Dũng và Nguyễn Thị Ánh, được thành lập ngày 26/11/2004, hoạt động theo mô hình tập đoàn đa ngành với 5 lĩnh vực cốt lõi gồm: Bất động sản, năng lượng tái tạo, xuất nhập khẩu, đầu tư chứng khoán và mua bán - sáp nhập doanh nghiệp (M&A).

Tập đoàn sở hữu nhiều công ty thành viên như: Hasco Finance, Hasco Land, Hasco Capital, Hasco Energy, Hasco Feed và Bách Lộc JSC, trong đó bất động sản được xem là mảng chủ lực, tạo nên dấu ấn lớn nhất cho Hasco.

Tại thời điểm tháng 7/2023, vốn điều lệ Hasco Group đạt 1.100 tỷ đồng với 3 cổ đông chính là ông Vũ Đức Dũng sở hữu 10% vốn, bà Nguyễn Thị Ánh sở hữu 70% và ông Nguyễn Đức Thuận 20% vốn.

Tuy nhiên, đến tháng 6/2024, vốn điều lệ Hasco Group giảm sâu từ 1.100 tỷ đồng xuống chỉ còn 425 tỷ đồng.

Cập nhật đến tháng 6/2025, doanh nghiệp có vốn 860 tỷ đồng, người đại diện pháp luật, Tổng Giám đốc là bà Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1994).

Một diễn biến đáng chú ý gần đây là việc một số nhân sự từng có liên quan đến hệ sinh thái Hasco Group xuất hiện tại các doanh nghiệp sở hữu hai dự án nghỉ dưỡng lớn ở Hội An là Malibu Hội An và Hoian d’Or.

Malibu Hội An và Hoian d’Or đều có quy mô lớn tại khu vực Hội An, Quảng Nam trước đây, nay thuộc Tp.Đà Nẵng, đồng thời có liên quan đến hệ sinh thái bất động sản của BCG Land.

Malibu Hội An rộng khoảng 10,3 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 3.144 tỷ đồng, do Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas làm chủ đầu tư.

Trong khi đó, Hoian d’Or, còn được biết đến với tên Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp, có quy mô gần 24,4 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.959 tỷ đồng. Dự án do Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp làm chủ đầu tư.

Đây là hai tài sản liên quan đến BCG Land được Nam A Bank đưa vào quá trình xử lý nhằm thu hồi các khoản nợ phát sinh trong giai đoạn 2023 - 2024.

Từ năm 2025, Nam A Bank đã nhiều lần công bố thông tin đấu giá hai tài sản này. Giá khởi điểm được đưa ra ở mức hơn 2.200 tỷ đồng đối với Malibu Hội An và gần 4.000 tỷ đồng đối với Hoian d’Or.

Theo thông tin thay đổi hồi tháng 6 năm nay, Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp đã bổ sung ông Nguyễn Đình Thắng vào vị trí Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật, bên cạnh Chủ tịch Nguyễn Hoàng Tiến - nhân sự có liên quan đến BCG Land.

Đáng chú ý, trước khi tham gia điều hành Cồn Bắp, ông Nguyễn Đình Thắng là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển dự án Biển Đông, một doanh nghiệp thuộc Hasco Group. Công ty này từng được biết đến với vai trò chủ đầu tư dự án Khu đô thị Cao Xanh, Hà Khánh C tại Quảng Ninh, còn gọi là Feni City Hạ Long; là đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Hasco.

Tính đến tháng 5/2026, Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp có số tiền nợ thuế hơn 56 tỷ đồng.

Tại Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas, đơn vị sở hữu Malibu Hội An, dấu ấn nhân sự liên quan đến Hasco cũng xuất hiện.

Theo thay đổi đăng ký doanh nghiệp ngày 5/6/2026, ông Hoàng Sỹ Thiện được bổ sung làm người đại diện theo pháp luật thứ hai và đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, cùng với Chủ tịch Nguyễn Hoàng Tiến.

Không chỉ tham gia điều hành doanh nghiệp sở hữu Malibu Hội An, theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026, ông Thiện hiện đang là Thành viên HĐQT độc lập tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Capital.

Tuy nhiên, đến tháng 9/2026, ông Hoàng Sỹ Thiện đã chuyển giao vị trí tại Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas sang ông Phạm Văn Hạnh.