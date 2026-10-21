The Up Project Mùa 9 - Góp một mùa xanh gieo mầm tri thức

The Up Project là dự án phi lợi nhuận được thành lập từ năm 2019 bởi các bạn học sinh THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trải qua 8 mùa hoạt động với nhiều dấu ấn đậm nét, dự án chính thức quay trở lại mùa 9 cùng chủ đề “Đan Sắc” – hình ảnh biểu tượng cho sự đan cài của những sắc màu cá tính riêng biệt, cùng chung tay dệt nên một bức tranh cộng đồng tươi sáng.

Thông qua các hoạt động cốt lõi, The Up Project hy vọng sẽ đồng hành cùng các em học sinh trong việc trau dồi kiến thức, phát triển kỹ năng mềm và từng bước tiếp cận công nghệ hiện đại, tạo nền tảng vững chắc để tự tin vươn xa trong tương lai.

Học tập không chỉ là quá trình tích lũy tri thức, mà còn là hành trang nuôi dưỡng những ước mơ. Xuất phát từ niềm tin ấy, sự kiện thường niên “GÓP CHỮ” ra đời nhằm vun đắp từng mảnh ghép tri thức, giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng sống thiết yếu, đồng thời nâng cao nhận thức về những nguy cơ tiềm ẩn trên không gian mạng. Trong bối cảnh công nghệ bùng nổ, trẻ em chính là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước những rủi ro số. Chính vì vậy, The Up Project mùa 9 mang đến chủ đề: “Bảo vệ bản thân trong thời đại AI”, hướng tới việc giúp các em hình thành thói quen suy nghĩ trước khi tin, cẩn trọng trước khi chia sẻ và chủ động tự bảo vệ mình trong môi trường công nghệ đang thay đổi từng ngày.

Diễn ra từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, dự án đã gieo những hạt giống con chữ đầu tiên tại ba điểm trường: Tiểu học Khương Thượng, Tiểu học Newton Grammar và Tiểu học Brendon. Xuyên suốt chuỗi hoạt động, bên cạnh việc trang bị lý thuyết an toàn mạng, các thành viên dự án còn lồng ghép khéo léo qua những trò chơi tương tác, hoạt động trải nghiệm và các buổi chia sẻ gần gũi. Mỗi buổi học đều diễn ra trong không khí sôi nổi và ngập tràn tiếng cười, giúp các em nhỏ tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên, sinh động và trang bị cho mình “tấm lá chắn” vững vàng trước kỷ nguyên số.

Khép lại hành trình “GÓP CHỮ” mùa 9 đầy cảm xúc, The Up Project tin rằng những bài học được trao đi sẽ góp phần giúp các em nhỏ sử dụng công nghệ một cách an toàn, thông thái và hiệu quả, tự tin vững bước trên con đường làm chủ tương lai.

Một số hình ảnh của chương trình: