Thế trận lòng dân trong kỷ nguyên số

Cán bộ Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Lâm Đồng vận hành SOC để giám sát an ninh mạng phục vụ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031

Điển hình là chuyên án bóc gỡ nhóm tự xưng "Trừ quỷ Bảo Lộc" do Nguyễn Chu Truyền và Nguyễn Thị Thương cầm đầu. Lợi dụng sự hoang mang của người dân trong dịch bệnh, nhóm này liên tục đăng tải các clip dàn dựng sai sự thật về COVID-19 và vaccin, xuyên tạc chủ trương chống dịch của Đảng và Nhà nước, lôi kéo người dân vào các hoạt động mê tín dị đoan. Bằng các biện pháp kỹ thuật số kết hợp trinh sát truyền thống ròng rã nhiều tháng trời, thu thập từng dấu vết điện tử nhỏ nhất, Phòng ANM Công an tỉnh Lâm Đồng đã buộc những đối tượng cầm đầu phải cúi đầu nhận tội trước những chứng cứ không thể chối cãi.

Tiếp đến là cuộc vây ráp, bắt quả tang đối tượng Lê Huy Tuyên giao dịch 620kg pháo nổ qua mạng (tháng 12-2023), là chuyên án phối hợp cùng Cục An ninh mạng triệt phá 2 đường dây mua bán thiết bị gian lận thi cử công nghệ cao ngay trước thềm kỳ thi THPT Quốc gia (tháng 6-2023); chuyên án triệt phá đường dây rửa tiền quy mô giao dịch lên tới 2000 tỷ đồng (tháng 3-2025); hay vụ án "Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm" do đối tượng Nguyễn Duy Quang phạm tội (tháng 5-2025); đặc biệt là trường hợp học sinh lớp 10 (trú tỉnh Nghệ An) xâm nhập trái phép hệ thống thông tin nhằm thu thập, rao bán 20 triệu dữ liệu cá nhân (tháng 6-2026).

Các thành viên Ban Chủ nhiệm CLB Niềm tin số Lâm Đồng.

Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, công tác bảo đảm ANM được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao nhất. Với tinh thần "từ sớm, từ xa", Phòng ANM Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ động nghiên cứu, phát triển phần mềm rà quét an ninh và Bản đồ số phục vụ bầu cử, triển khai đến 100% đơn vị trên toàn tỉnh. Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng tỉnh (SOC) sáng đèn 24/7. Hàng chục kịch bản ứng phó với tấn công mạng, phát tán mã độc, lan truyền tin giả can thiệp bầu cử được diễn tập thực binh.

Đồng thời, Công an tỉnh đóng vai trò nòng cốt tham mưu UBND tỉnh triển khai Kế hoạch 3519/KH-UBND (giai đoạn 2025 - 2030), thiết lập phương thức phòng thủ "4 lớp" (Hạ tầng vật lý - Hệ thống mạng - Ứng dụng - Người dùng) để bảo vệ hạ tầng số dùng chung của toàn tỉnh. Những nỗ lực này bảo đảm tuyệt đối an toàn cho sự kiện chính trị trọng đại, đồng thời tạo tiền đề vững chắc cho công cuộc xây dựng Chính quyền điện tử và Kinh tế số tại Lâm Đồng.

Công nghệ dẫu có tối tân đến đâu, cốt lõi quyết định thắng lợi vẫn thuộc về con người. Triển khai Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Đảng ủy và lãnh đạo Phòng ANM Công an tỉnh Lâm Đồng đã chọn cho mình một hướng đi khác biệt: Xây dựng thế trận lòng người ngay trong hàng ngũ những người làm công nghệ.

Với đặc thù 80% quân số là đoàn viên thanh niên, đơn vị vừa đào tạo kỹ sư IT giỏi, vừa rèn giũa những đảng viên kiên trung trên mặt trận số. Thành quả của công tác cán bộ ấy đã đơm hoa kết trái. Tháng 8-2026, đội tuyển Công an tỉnh Lâm Đồng xuất sắc giành giải Khuyến khích, xếp Top 4 Bảng C tại Vòng chung kết Cuộc thi toàn quốc "Hành trình truy vết tội phạm mạng" do Bộ Công an tổ chức, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ điều tra số tầm cỡ quốc gia.

Với 16 chữ vàng "Trong sạch vững mạnh- Chính quy tinh nhuệ- Hiện đại xung kích- Sáng tạo đột phá", lực lương ANM Công an tỉnh Lâm Đồng hướng tới mục tiêu đến năm 2040, lực lượng ANM sẽ trở thành lực lượng chủ công, tinh nhuệ toàn diện.

Tháng 8-2026, CLB Niềm tin số chính thức ra mắt, đánh dấu sự trưởng thành sau 1 năm vận hành mô hình "Không gian số Lâm Đồng an toàn, lành mạnh". CLB định hướng hoạt động trên guyên tắc 5T: Tự nguyện- Tin cậy- Tôn trọng- Trách nhiệm- Tuân thủ pháp luật. Thay vì chỉ coi những người có tầm ảnh hưởng (KOLs), quản trị viên các hội nhóm (Admins) là đối tượng quản lý, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tranh thủ họ thành "cảm biến xã hội" - những hạt nhân xung kích trên mặt trận truyền thông số. Chỉ tính riêng trong 1 năm qua, chính các KOLs này đã chủ động cung cấp 60 luồng tin liên quan đến ANTT, ngăn chặn từ trong trứng nước 16 vụ việc lừa đảo và 20 đợt phát tán tin giả.

Sự ra đời của CLB Niềm tin số đã được Cục ANM Bộ Công an đánh giá là mô hình xuất sắc, hướng tới mục tiêu cốt lõi: Bảo vệ quyền riêng tư, tài sản và niềm tin của "Con người số".

Khi thành phố, đồng quê chìm vào bóng tối, khi nhà nhà quây quần bên mâm cơm tối ấm áp, cũng là lúc những trinh sát của Phòng ANM Công an tỉnh Lâm Đồng bước vào trận đánh mới. Những đêm trắng trước màn hình máy tính của họ và cộng sự đã góp phần dệt nên sự bình yên vô giá cho đời sống nhân dân trên mảnh đất đại ngàn, ngàn hoa và biển xanh.