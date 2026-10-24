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Thế trận lòng dân - nền tảng xây dựng Đảng trong tình hình mới

Tỉnh Lâm Đồng xác định xây dựng Đảng phải bắt đầu từ việc giữ vững niềm tin, củng cố sự đồng thuận trong Nhân dân, bởi lòng dân chính là thước đo uy tín, năng lực và bản lĩnh của một Đảng cầm quyền, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập sâu rộng như hiện nay.

Báo Lâm Đồng
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Nhóm tác giả: Hoàng Hoài - Nguyệt Thu - Tuấn Hương -Thanh Nhàn

Đơn vị: Báo và PTTH Lâm Đồng

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Thế trận lòng dân - nền tảng xây dựng Đảng trong tình hình mới

Nhóm tác giả

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/the-tran-long-dan-nen-tang-xay-dung-dang-trong-tinh-hinh-moi-471152.html