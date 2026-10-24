Thế trận lòng dân - nền tảng xây dựng Đảng trong tình hình mới

Báo TG&VN trân trọng giới thiệu Thư ngỏ của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ gửi các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp và các bạn trẻ tài năng tham gia đóng góp cho ngành Ngoại giao trước kỳ tuyển dụng công chức năm 2026 với 10 chỉ tiêu xét tuyển theo chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng và dự kiến hơn 30 chỉ tiêu thi tuyển.