Thể thao Việt Nam xếp thứ 20 tại ASIAN Para Games 5

Đội tuyển bơi của Đoàn Việt Nam.

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối khi dẫn đầu với 435 huy chương các loại, trong đó có 207 HCV; Nước chủ nhà Nhật Bản xếp vị trí thứ hai với 186 huy chương (64 HCV); Uzbekistan giành vị trí thứ ba toàn đoàn với 145 huy chương (45 HCV).

Đoàn Việt Nam xếp thứ 20 với 1 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ, trong đó VĐV Đỗ Thanh Hải giành HCV nội dung 100m ếch nam hạng SB5, đồng thời là tấm HCV duy nhất của Đoàn tại Đại hội. Hai HCB thuộc về Lê Tiến Đạt ở môn Bơi và Lê Văn Công ở môn Cử tạ; Hai HCĐ thuộc về Nguyễn Thị Ngọc Thúy ở môn Điền kinh.

ASIAN Para Games 6 - 2030 sẽ được tổ chức tại thành phố Doha (Qatar).