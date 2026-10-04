Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20: Dấu ấn từ hành trình bền bỉ

Những người “giữ lửa”

Những VĐV Việt Nam bước ra sân chơi châu Á mang theo khát vọng chiến thắng, cùng một hành trình dài của sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Trong số đó, nữ võ sĩ wushu Dương Thúy Vi tiêu biểu cho tinh thần bền bỉ đáng ngưỡng mộ. Ở tuổi 33, khi nhiều VĐV cùng thế hệ đã khép lại sự nghiệp, Thúy Vi vẫn tiếp tục chinh phục những thử thách mới.

Võ sĩ wushu Dương Thúy Vi giành HCĐ ASIAD 20. Ảnh: TAM NINH

Tại ASIAD 20, Thúy Vi giành HCĐ với tổng điểm 19,413 ở nội dung kiếm thuật và thương thuật. Thành tích ấy giúp cô bổ sung bộ sưu tập huy chương ở 5 kỳ Á vận hội, kéo dài từ ASIAD 16-2010 đến ASIAD 20-2026.

Thành tích lần này của Thúy Vi không rực rỡ như tấm HCV lịch sử năm 2014, nhưng lại mang một ý nghĩa đặc biệt hơn. Nó là phần thưởng cho sự kiên định suốt hơn một thập niên của nữ võ sĩ, trong bối cảnh những lớp VĐV trẻ liên tục xuất hiện.

“Tôi nghĩ mình ở lại cũng là sự đồng hành và hỗ trợ lớp VĐV trẻ. Đó là điều quan trọng nhất. Tôi hy vọng các em sẽ đạt được nhiều huy chương hơn tôi chứ không chỉ thay thế tôi”, Thúy Vi bộc bạch.

Cùng với Thúy Vi, tay chèo rowing Phạm Thị Huệ cũng viết nên câu chuyện đẹp về nghị lực. Ở tuổi 36, qua 5 kỳ ASIAD liên tiếp tham dự và đều giành huy chương, hành trình của Huệ là những thước phim sống động cho sức mạnh của lòng đam mê và tinh thần cống hiến.

“Mỗi một kỳ ASIAD đi qua là tôi lớn thêm về tuổi tác. Nhưng tôi chưa bao giờ hết nhiệt huyết với đua thuyền rowing”, Phạm Thị Huệ chia sẻ. Những buổi tập kéo dài dưới nắng gắt, những ngày thi đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hay những lần cơ thể tưởng như không còn đủ sức đều không thể dập tắt tình yêu dành cho môn rowing của cô.

Tấm HCĐ ở nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo tại ASIAD 20 càng trở nên quý giá khi các VĐV phải thi đấu với lịch trình dồn dập 2 ngày, thời gian hồi phục gần như không có. Trong hoàn cảnh ấy, kinh nghiệm và bản lĩnh của Phạm Thị Huệ đã trở thành chỗ dựa vững chắc để các thành viên đội tuyển cùng nhau làm nên chiến tích.

Những tấm huy chương quý hơn vàng

Bên cạnh những câu chuyện về sự cống hiến của các gương mặt kỳ cựu, thể thao Việt Nam còn có những mảnh ghép về hành trình bền bỉ để tạo nên cột mốc lịch sử.

Đội tuyển rowing nội dung thuyền bốn nam một mái chèo lần đầu tiên giành huy chương ASIAD. Ảnh: TAM NINH

Tấm HCĐ của đội thuyền bốn nam một mái chèo gồm Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú là minh chứng rõ nét. Trước những đối thủ mạnh Trung Quốc, Indonesia, Kazakhstan hay Nhật Bản, bộ tứ của TPHCM vẫn nỗ lực về thứ 3 sau 5 phút 54 giây 40.

Lần đầu tiên rowing nam Việt Nam nhận huy chương tại Á vận hội. Thành tích của các chàng trai trẻ không bất ngờ, mà chính là kết quả của gần một thập niên âm thầm tập luyện, “rèn tay” chinh phục ở từng giải quốc gia, Đông Nam Á và SEA Games.

Ông Hoàng Đức Tân, Giám đốc Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM, xúc động: “Từ trước đến nay ở ASIAD, đua thuyền Việt Nam gần như chỉ đặt kỳ vọng tranh chấp huy chương vào các nội dung nữ. Tấm HCĐ lần này của 4 VĐV nam là thành tích mang tính lịch sử. Đây là phần thưởng xứng đáng cho ý chí của các em”.

Không kém phần ấn tượng là tấm HCĐ của Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương ở nội dung canoeing đôi nữ C2-500m. Trong cuộc đua quy tụ những đối thủ hàng đầu châu lục, bao gồm các nhà vô địch Olympic, 2 cô gái Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh và bản lĩnh để cán đích ở vị trí thứ 3.

Đây cũng là lần đầu tiên canoeing Việt Nam bước lên bục nhận huy chương tại ASIAD sau 2 thập niên kiên trì góp mặt ở sân chơi lớn nhất châu lục.

Ít ai biết rằng phía sau thành tích ấy là những khó khăn rất riêng. Nguyễn Thị Hương có chiều cao khiêm tốn 1m51, bất lợi rõ ràng ở môn thể thao đòi hỏi sức mạnh và sải tay dài.

Diệp Thị Hương có quãng thời gian dài tìm kiếm sự ăn ý với đồng đội bằng sự kiên trì, lắng nghe và hoàn thiện từng ngày. Hai cô gái đã biến những khác biệt thành sức mạnh và viết nên câu chuyện truyền cảm hứng cho thể thao nước nhà.

Sáng 3-10, đội tuyển cầu mây 4 nữ Việt Nam đã mang về HCV thứ 3 cho đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Thái Lan trong trận chung kết. Chiến thắng này giúp cầu mây 4 nữ Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASIAD, đồng thời đem về tấm HCV thứ 2 cho môn cầu mây tại kỳ đại hội năm nay. Trước đó, 2 HCV của Việt Nam thuộc về đội kata đồng đội nữ karate và cầu mây đôi nữ.