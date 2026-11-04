Thể thao Việt Nam sở hữu huy chương bạc ở Olympic trẻ 2026

Trong trận chung kết, Nguyễn Khắc Lê Hoàng đạt tổng điểm 18,692 sau hai bài thi Thái cực quyền và Thái cực phiến, chỉ kém nhà vô địch Poon Hao Ran (Hong Kong, Trung Quốc) 0,028 điểm. Huy chương đồng thuộc về Shiki Kawamura (Nhật Bản) với 18,663 điểm. Đây là tấm huy chương đầu tiên mà Đoàn thể thao Việt Nam giành được tại Olympic trẻ 2026.

Tuyển thủ wushu Nguyễn Khắc Lê Hoàng giành huy chương bạc tại Olympic trẻ 2026. Ảnh: Olympic.com

Đáng chú ý, Nguyễn Khắc Lê Hoàng đã có màn bứt phá ở chung kết khi cải thiện thành tích so với vòng loại. Trước đó, anh đạt 18,586 điểm, xếp thứ 4 trong số 12 vận động viên tham dự. Sự ổn định trong các bài thi cùng khả năng kiểm soát động tác và bản lĩnh thi đấu đã giúp võ sĩ Việt Nam vươn lên vị trí thứ 2 chung cuộc.

Trước khi tham dự Olympic trẻ 2026, Nguyễn Khắc Lê Hoàng từng giành 1 huy chương vàng và 2 huy chương đồng tại Giải vô địch Thái cực quyền thế giới 2026 tổ chức ở Bulgaria, đồng thời đoạt huy chương vàng Giải vô địch wushu trẻ thế giới năm 2026.

Olympic trẻ 2026 cũng đánh dấu lần đầu tiên wushu được đưa vào chương trình thi đấu chính thức. Theo Liên đoàn Wushu quốc tế, tại Olympic trẻ 2026, wushu có 47 vận động viên đến từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài ở 4 nội dung.

Olympic trẻ 2026 diễn ra từ ngày 31-10 đến 13-11, là kỳ Á vận hội trẻ đầu tiên trong lịch sử được tổ chức tại châu Phi.