Thể thao Việt Nam sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao thành tích

Buổi họp báo tổ chức vào sáng 9.10 tại Hà Nội

Trả lời câu hỏi của các phóng viên về việc thực hiện chỉ tiêu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 và những giải pháp nhằm nâng cao thành tích của Thể thao Việt Nam trong thời gian tới, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến cho biết, kết quả tại ASIAD 20 cho thấy nhiều vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ trong công tác đào tạo, huấn luyện và đầu tư cho thể thao thành tích cao.

Theo bà Lê Thị Hoàng Yến, trước khi lên đường tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản, Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành ít nhất 4 HCV. Tuy nhiên, kết thúc Đại hội, đoàn giành 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, xếp thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương.

Dù các vận động viên đã nỗ lực thi đấu và có những nội dung chỉ cách thành tích cao hơn trong gang tấc, kết quả chung vẫn chưa đạt kỳ vọng. Thực tế này cũng cho thấy khoảng cách về trình độ giữa Thể thao Việt Nam với nhóm quốc gia dẫn đầu châu lục còn khá lớn.

Tại ASIAD 20, ba tấm HCV của Việt Nam đến từ nội dung kata đồng đội nữ môn karate, đôi nữ và quadrant nữ môn cầu mây. Bên cạnh những điểm sáng ấy, nhiều môn, nội dung được kỳ vọng vẫn chưa thể tạo ra sự bứt phá.

Một số vận động viên đạt kết quả tốt ở vòng loại nhưng chưa duy trì được phong độ trong những thời điểm quyết định. Sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt của thể thao châu Á cũng đặt ra yêu cầu phải nâng cao hơn nữa chất lượng chuẩn bị chuyên môn và bản lĩnh thi đấu.

Những vấn đề này từng được Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh phân tích trong cuộc trao đổi với Báo Văn Hóa sau Đại hội.

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, kết quả chưa đạt kỳ vọng là bài học thực tế quan trọng để Thể thao Việt Nam nhìn nhận đúng vị trí của mình trên bản đồ thể thao châu lục, nghiêm túc rà soát chiến lược đầu tư, cách tổ chức huấn luyện và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Đặc biệt, không thể chỉ nhìn vào thành tích ở đấu trường khu vực để đánh giá khả năng cạnh tranh tại ASIAD và Olympic.

Từ góc độ quản lý, bà Lê Thị Hoàng Yến cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ huấn luyện còn thiếu; việc ứng dụng khoa học công nghệ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thể thao đỉnh cao.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến trả lời phỏng vấn tại cuộc họp báo

Đây là những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chuẩn bị và khả năng cạnh tranh của các đội tuyển quốc gia, nhất là khi trình độ của các đối thủ trong khu vực và châu lục không ngừng được nâng lên.

Một trong những giải pháp trọng tâm thời gian tới là đổi mới công tác tuyển chọn, đào tạo và tập trung nguồn lực cho các môn, nội dung có khả năng cạnh tranh huy chương tại ASIAD, Olympic. Việc đầu tư cần có trọng tâm, trọng điểm, dựa trên đánh giá thực chất về trình độ vận động viên, khả năng phát triển và tương quan với các đối thủ quốc tế.

Cùng với đó, ngành thể thao sẽ chú trọng phát triển thể thao học đường, tạo nguồn phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng tài năng từ sớm, bảo đảm tính kế thừa cho các đội tuyển quốc gia.

Đặc biệt, Thể thao Việt Nam sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong huấn luyện, tập huấn và thi đấu; nâng cao chất lượng chăm sóc dinh dưỡng, phục hồi thể lực, điều trị chấn thương và phân tích đối thủ.

Đây cũng là những khâu được Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh khi đánh giá các nguyên nhân ảnh hưởng đến thành tích tại ASIAD 20. Bên cạnh năng lực chuyên môn, vận động viên cần được chuẩn bị tốt hơn về tâm lý thi đấu, tăng cường cơ hội cọ xát quốc tế để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng xử lý những tình huống quyết định ở các cuộc tranh tài đỉnh cao.

Việc đổi mới cũng đòi hỏi sự thay đổi trong cách xác định mục tiêu phát triển thể thao thành tích cao. Theo định hướng được bà Lê Thị Hoàng Yến nêu tại họp báo, Thể thao Việt Nam sẽ không lấy SEA Games làm thước đo chủ yếu, mà hướng mạnh hơn tới ASIAD và Olympic.

Điều này không có nghĩa xem nhẹ đấu trường khu vực, mà đặt thành tích SEA Games trong một lộ trình phát triển dài hạn, hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh thực chất của vận động viên Việt Nam ở cấp độ châu lục và thế giới.

Những giải pháp trên cũng phù hợp với yêu cầu đổi mới phát triển thể thao thành tích cao theo hướng đầu tư dài hạn, có trọng tâm, trọng điểm; gắn công tác phát hiện, đào tạo tài năng với khoa học thể thao, chăm sóc toàn diện và xây dựng lực lượng kế cận.

Để tạo chuyển biến thực chất, các giải pháp cần được triển khai đồng bộ, có lộ trình, trách nhiệm cụ thể và cơ chế đánh giá hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải hoặc chỉ tập trung giải quyết những yêu cầu trước mắt.

ASIAD 20 đã khép lại với những thành tích đáng ghi nhận nhưng cũng để lại nhiều bài học cần được nhìn nhận nghiêm túc. Từ những hạn chế được chỉ ra, điều quan trọng là chuyển nhận thức thành hành động, từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn trong đào tạo, huấn luyện và đầu tư.

Với định hướng đổi mới toàn diện, tập trung nguồn lực và nâng cao chất lượng chuẩn bị, Thể thao Việt Nam kỳ vọng sẽ tạo được bước chuyển biến thực chất, thu hẹp khoảng cách với các đối thủ mạnh, hướng tới thành tích cao hơn tại những kỳ ASIAD và Olympic tiếp theo.