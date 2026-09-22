Thể thao Việt Nam sáng cửa giành Huy chương Vàng đầu tiên tại ASIAD 20

Sáng 22/9, đội tuyển karate Việt Nam nhận tin vui khi bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên thi đấu ấn tượng để giành quyền vào chung kết nội dung kata đồng đội nữ.

Việt Nam vào chung kết nội dung kata đồng đội nữ. (Ảnh: Quang Tuyến).

Ở vòng tứ kết, đối thủ của tuyển Việt Nam là Nepal. Với sự đồng đều trong từng động tác, khả năng phối hợp tốt cùng bài biểu diễn có độ khó cao, ba võ sĩ Việt Nam nhanh chóng tạo được ưu thế.

Kết quả, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên giành chiến thắng với tỷ số 5-0, qua đó tiến vào bán kết.

Đối thủ tiếp theo của đội tuyển Việt Nam là Đài Loan (Trung Quốc). So với Nepal, đây được đánh giá là thử thách khó khăn hơn khi họ có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng trước ASIAD 20.

Trong phần thi bán kết, đại diện Việt Nam duy trì được tốc độ, lực đánh cùng khả năng phối hợp ấn tượng trong toàn bộ bài biểu diễn.

Năm trọng tài lần lượt chấm đội tuyển Việt Nam các mức điểm 8,4; 7,8; 8,4; 7,7 và 7,9. Kết quả chung cuộc, Việt Nam tiếp tục thắng 5-0 để giành quyền vào trận tranh Huy chương Vàng.

Ông Vũ Sơn Hà, Trưởng bộ môn karate Việt Nam nói: “Thực sự Đài Loan (Trung Quốc) không phải đối thủ dễ chơi. Họ từng đạt hạng ba châu Á, được tập huấn tại Nhật Bản suốt 3 tháng trời ở đúng lò đào tạo nâng trình kata của các võ sư Nhật Bản.

Trong khi chúng ta cũng có đi Nhật Bản tập, nhưng chỉ là 2 đợt ngắn hồi đầu năm và tháng 8 vừa rồi tại Osaka, nên để hoàn chỉnh độ khó như đội bạn đã thể hiện là không dễ. Nhưng các cô gái chúng ta đã chơi bằng ý chí, tập trung và khát vọng rất lớn. Điều đó đã giúp chúng ta vào chung kết”.

Ở trận tranh Huy chương Vàng, đối thủ của Việt Nam là Iran, đội đánh bại Philippines với tỷ số 5-0 tại bán kết.

Ba võ sĩ của Iran tham dự nội dung này gồm Zeinab Al Sadat Hosseini, Fatemeh Sadeghi Dastak và Sepideh Amini Soumeh Kabodin. Đây cũng là những gương mặt có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và từng giành Huy chương Đồng tại giải vô địch karate châu Á 2026.

Ngọc Nhi cùng đồng đội có ngày thi đấu ấn tượng tại ASIAD 20. (Ảnh: Quang Tuyến).

Đáng chú ý, trên hành trình tại giải châu Á, Iran từng đối đầu chính đội tuyển karate Việt Nam. Khi đó, đại diện Tây Á vượt qua Việt Nam với tỷ số sát nút 4-3 để giành quyền vào bán kết.

Sau đó, Iran thua Nhật Bản 0-7 trước khi đánh bại Hồng Kông 5-2 trong trận tranh Huy chương Đồng.

Thành tích này cho thấy Iran sẽ là đối thủ không dễ chơi trong trận chung kết ASIAD 20.

Bên cạnh thành tích đồng đội, Fatemeh Sadeghi còn giành Huy chương Đồng nội dung kata cá nhân nữ tại giải vô địch châu Á 2026.

Vì vậy, cuộc tái đấu giữa Việt Nam và Iran được dự báo sẽ có tính cạnh tranh cao. So với lần gặp nhau trước, đội tuyển Việt Nam đang thể hiện phong độ tốt hơn khi toàn thắng cả hai trận tại ASIAD 20 với cùng tỷ số 5-0.

Điểm mạnh của bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên nằm ở khả năng phối hợp và giữ được sự đồng đều trong bài thi.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết kata đồng đội nữ giữa Việt Nam và Iran diễn ra lúc 13h30 ngày 22/9 theo giờ Việt Nam.

Nếu đánh bại Iran, bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên sẽ mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Trước đó, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 3 tấm Huy chương Đồng ở các nội dung kumite cá nhân nữ hạng 68kg (karate), kata cá nhân nữ (karate) và đôi nam nữ môn teqball.